https://ria.ru/20210908/khlopok-1749126002.html

Прокуратура начала проверку после хлопка газа в многоэтажке в Екатеринбурге

Прокуратура начала проверку после хлопка газа в многоэтажке в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.09.2021

Прокуратура начала проверку после хлопка газа в многоэтажке в Екатеринбурге

Прокуратура начала проверку после хлопка газа в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, в результате которого пострадал один человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:44

2021-09-08T10:44

2021-09-08T11:37

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749125169_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3ccf3c61bbb45cafd5e90944eb5f419c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после хлопка газа в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, в результате которого пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.По данным МЧС, днем в среду в микрорайоне Уралмаш в уральской столице произошел хлопок газа, один человек получил травмы. Разрушений несущих конструкций здания нет, возгорания не тоже, из дома эвакуированы 36 человек."В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будут дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлено, когда проводилось обслуживание и проверка газового оборудования", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место ЧП выехал заместитель прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга Алексей Косарев. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210908/noginsk-1749122489.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры жилого дома после хлопка газа в Екатеринбурге Один человек пострадал после хлопка в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, опоры здания не разрушены, сообщает региональный главк МЧС. Из дома эвакуировали 36 жильцов. 2021-09-08T10:44 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге