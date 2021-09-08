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Прокуратура начала проверку после хлопка газа в многоэтажке в Екатеринбурге
Прокуратура начала проверку после хлопка газа в многоэтажке в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.09.2021
Прокуратура начала проверку после хлопка газа в многоэтажке в Екатеринбурге
Прокуратура начала проверку после хлопка газа в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, в результате которого пострадал один человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:44
2021-09-08T11:37
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после хлопка газа в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, в результате которого пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.По данным МЧС, днем в среду в микрорайоне Уралмаш в уральской столице произошел хлопок газа, один человек получил травмы. Разрушений несущих конструкций здания нет, возгорания не тоже, из дома эвакуированы 36 человек."В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будут дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлено, когда проводилось обслуживание и проверка газового оборудования", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место ЧП выехал заместитель прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга Алексей Косарев. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
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60
Кадры жилого дома после хлопка газа в Екатеринбурге
Один человек пострадал после хлопка в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, опоры здания не разрушены, сообщает региональный главк МЧС. Из дома эвакуировали 36 жильцов.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге
10:44 08.09.2021 (обновлено: 11:37 08.09.2021)
 
Прокуратура начала проверку после хлопка газа в многоэтажке в Екатеринбурге

Прокуратура начала проверку после хлопка газа в девятиэтажке в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после хлопка газа в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, в результате которого пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным МЧС, днем в среду в микрорайоне Уралмаш в уральской столице произошел хлопок газа, один человек получил травмы. Разрушений несущих конструкций здания нет, возгорания не тоже, из дома эвакуированы 36 человек.
"В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будут дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлено, когда проводилось обслуживание и проверка газового оборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место ЧП выехал заместитель прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга Алексей Косарев. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в жилом доме в Екатеринбурге
 
 
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