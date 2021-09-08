https://ria.ru/20210908/keshbek-1749197226.html
Россияне выступили за продление программы туристического кешбэка
Россияне выступили за продление программы туристического кешбэка - РИА Новости, 08.09.2021
Россияне выступили за продление программы туристического кешбэка
В России завершились три этапа программы туристического кешбэка, четвертый заканчивается в декабре 2021 года. Большинство россиян, принявших участие в опросе,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:35
2021-09-08T16:35
2021-09-08T16:35
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
туризм
кешбэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152373/53/1523735381_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_11f7393dc3b7d3def55481c0ba87f2f3.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В России завершились три этапа программы туристического кешбэка, четвертый заканчивается в декабре 2021 года. Большинство россиян, принявших участие в опросе, высказались за продление акции, сообщает Аналитический центр НАФИ.В исследовании приняли участие 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России.Выяснилось, что более половины (54 процента) знают о туристическом кешбэке, и большинство из них хотели бы продления этой программы на 2022 год.Каждый десятый путешественник стал рассматривать российские курорты как альтернативу заграничным или уже отправился в поездку по России.На начало четвертого этапа программы треть туристов (32 процента), знающих о кешбэке, сообщили о планах воспользоваться акцией при организации поездки по России, а шесть процентов — уже успели приобрести такие путевки.Напомним, путешествие необходимо оплатить онлайн-картой МИР, на нее автоматически вернется 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.
https://ria.ru/20210902/keshbek-1748275228.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152373/53/1523735381_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3a52734a64b3dca0e69d59b9aca7db79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, кешбэк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В России завершились три этапа программы туристического кешбэка, четвертый заканчивается в декабре 2021 года. Большинство россиян, принявших участие в опросе, высказались за продление акции, сообщает Аналитический центр НАФИ.
В исследовании приняли участие 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России.
Выяснилось, что более половины (54 процента) знают о туристическом кешбэке, и большинство из них хотели бы продления этой программы на 2022 год.
Каждый десятый путешественник стал рассматривать российские курорты как альтернативу заграничным или уже отправился в поездку по России.
На начало четвертого этапа программы треть туристов (32 процента), знающих о кешбэке, сообщили о планах воспользоваться акцией при организации поездки по России, а шесть процентов — уже успели приобрести такие путевки.
Напомним, путешествие необходимо оплатить онлайн-картой МИР, на нее автоматически вернется 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.