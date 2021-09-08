https://ria.ru/20210908/keshbek-1749197226.html

Россияне выступили за продление программы туристического кешбэка

Россияне выступили за продление программы туристического кешбэка - РИА Новости, 08.09.2021

Россияне выступили за продление программы туристического кешбэка

В России завершились три этапа программы туристического кешбэка, четвертый заканчивается в декабре 2021 года. Большинство россиян, принявших участие в опросе,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:35

2021-09-08T16:35

2021-09-08T16:35

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В России завершились три этапа программы туристического кешбэка, четвертый заканчивается в декабре 2021 года. Большинство россиян, принявших участие в опросе, высказались за продление акции, сообщает Аналитический центр НАФИ.В исследовании приняли участие 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России.Выяснилось, что более половины (54 процента) знают о туристическом кешбэке, и большинство из них хотели бы продления этой программы на 2022 год.Каждый десятый путешественник стал рассматривать российские курорты как альтернативу заграничным или уже отправился в поездку по России.На начало четвертого этапа программы треть туристов (32 процента), знающих о кешбэке, сообщили о планах воспользоваться акцией при организации поездки по России, а шесть процентов — уже успели приобрести такие путевки.Напомним, путешествие необходимо оплатить онлайн-картой МИР, на нее автоматически вернется 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.

https://ria.ru/20210902/keshbek-1748275228.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, кешбэк