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Туризм
https://ria.ru/20210908/keshbek-1749197226.html
Россияне выступили за продление программы туристического кешбэка
Россияне выступили за продление программы туристического кешбэка - РИА Новости, 08.09.2021
Россияне выступили за продление программы туристического кешбэка
В России завершились три этапа программы туристического кешбэка, четвертый заканчивается в декабре 2021 года. Большинство россиян, принявших участие в опросе,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:35
2021-09-08T16:35
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В России завершились три этапа программы туристического кешбэка, четвертый заканчивается в декабре 2021 года. Большинство россиян, принявших участие в опросе, высказались за продление акции, сообщает Аналитический центр НАФИ.В исследовании приняли участие 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России.Выяснилось, что более половины (54 процента) знают о туристическом кешбэке, и большинство из них хотели бы продления этой программы на 2022 год.Каждый десятый путешественник стал рассматривать российские курорты как альтернативу заграничным или уже отправился в поездку по России.На начало четвертого этапа программы треть туристов (32 процента), знающих о кешбэке, сообщили о планах воспользоваться акцией при организации поездки по России, а шесть процентов — уже успели приобрести такие путевки.Напомним, путешествие необходимо оплатить онлайн-картой МИР, на нее автоматически вернется 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, кешбэк
16:35 08.09.2021
 

Россияне выступили за продление программы туристического кешбэка

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе отеля "Релакс Центр "Ирей" в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В России завершились три этапа программы туристического кешбэка, четвертый заканчивается в декабре 2021 года. Большинство россиян, принявших участие в опросе, высказались за продление акции, сообщает Аналитический центр НАФИ.
В исследовании приняли участие 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России.
Выяснилось, что более половины (54 процента) знают о туристическом кешбэке, и большинство из них хотели бы продления этой программы на 2022 год.
Каждый десятый путешественник стал рассматривать российские курорты как альтернативу заграничным или уже отправился в поездку по России.
На начало четвертого этапа программы треть туристов (32 процента), знающих о кешбэке, сообщили о планах воспользоваться акцией при организации поездки по России, а шесть процентов — уже успели приобрести такие путевки.
Напомним, путешествие необходимо оплатить онлайн-картой МИР, на нее автоматически вернется 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 06:39Туризм
Ростуризм анонсировал зимний этап туристического кешбэка
 
ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмтуристыТуризмКешбэк
 
 
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