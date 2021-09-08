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В Москве пропал ученик кадетского корпуса из Тамбова

В Москве пропал ученик кадетского корпуса из Тамбова - РИА Новости, 08.09.2021

В Москве пропал ученик кадетского корпуса из Тамбова

Следователи выясняют обстоятельства безвестного исчезновения 14-летнего учащегося кадетского корпуса из Тамбовской области, который пропал в Москве, говорится в РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T20:39

2021-09-08T20:39

2021-09-08T20:52

происшествия

тамбовская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства безвестного исчезновения 14-летнего учащегося кадетского корпуса из Тамбовской области, который пропал в Москве, говорится в сообщении управления СК РФ по региону."По версии следствия, 31 августа 2021 года подросток на рейсовом автобусе приехал в Тамбов для обучения в кадетском корпусе. На автовокзале областного центра он сразу приобрел билет на автобус "Тамбов-Москва" и в 14.00 указанного дня выехал в столицу. В районе Царицыно Москвы (подросток) на остановке общественного транспорта вышел из автобуса и ушел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.Следствие отмечает, что до настоящего времени о местонахождении ребенка ничего не известно. По факту безвестного исчезновения 14-летнего жителя Мичуринска возбуждено дело об убийстве.

https://ria.ru/20210903/devushka-1748573174.html

тамбовская область

москва

россия

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происшествия, тамбовская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия