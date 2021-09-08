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В Москве пропал ученик кадетского корпуса из Тамбова
В Москве пропал ученик кадетского корпуса из Тамбова - РИА Новости, 08.09.2021
В Москве пропал ученик кадетского корпуса из Тамбова
Следователи выясняют обстоятельства безвестного исчезновения 14-летнего учащегося кадетского корпуса из Тамбовской области, который пропал в Москве, говорится в РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T20:39
2021-09-08T20:39
2021-09-08T20:52
происшествия
тамбовская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства безвестного исчезновения 14-летнего учащегося кадетского корпуса из Тамбовской области, который пропал в Москве, говорится в сообщении управления СК РФ по региону."По версии следствия, 31 августа 2021 года подросток на рейсовом автобусе приехал в Тамбов для обучения в кадетском корпусе. На автовокзале областного центра он сразу приобрел билет на автобус "Тамбов-Москва" и в 14.00 указанного дня выехал в столицу. В районе Царицыно Москвы (подросток) на остановке общественного транспорта вышел из автобуса и ушел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.Следствие отмечает, что до настоящего времени о местонахождении ребенка ничего не известно. По факту безвестного исчезновения 14-летнего жителя Мичуринска возбуждено дело об убийстве.
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происшествия, тамбовская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:39 08.09.2021 (обновлено: 20:52 08.09.2021)
В Москве пропал ученик кадетского корпуса из Тамбова
СК выясняет обстоятельства исчезновения в Москве учащегося кадетского корпуса из Тамбова