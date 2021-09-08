https://ria.ru/20210908/intervyu-1749194447.html

Зиничев проанализировал работу МЧС в последнем интервью

Зиничев проанализировал работу МЧС в последнем интервью - РИА Новости, 08.09.2021

Зиничев проанализировал работу МЧС в последнем интервью

Трагически погибший Евгений Зиничев пришел в МЧС в 2018 году, это было новое для него направление, но он быстро вошел в курс дела, и через два года ему было... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:59

2021-09-08T14:59

2021-09-08T14:59

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

арктика

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749161060_0:26:2658:1521_1920x0_80_0_0_6880026d143736af4bf4a0c68db3788c.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Трагически погибший Евгений Зиничев пришел в МЧС в 2018 году, это было новое для него направление, но он быстро вошел в курс дела, и через два года ему было присвоено звание генерала армии. При этом рассказывал о своей работе министр нечасто. Одно из редких исключений – большое интервью, которое он дал РИА Новости перед последним Днем спасателя. В нем Зиничев анализировал работу ведомства, которому в декабре прошлого года исполнилось 30 лет, и говорил о планах на будущее, а они были самые масштабные.По словам министра, пандемия сказалась и на спасателях, в условиях распространения коронавируса всем пришлось учиться работать по-новому."Чрезвычайные ситуации и пожары не делают скидок на эпидемиологическую обстановку. Попавшим в беду людям нужна помощь вне зависимости от внешних обстоятельств, а значит, нашей первоочередной задачей было приспособить систему к эффективной работе в условиях пандемии. Нам пришлось перейти на дублирующие составы как реагирующих подразделений, так и управленческого аппарата", - рассказывал он."Невозможно оказать помощь, находясь на удаленке. В этих целях для пожарно-спасательных подразделений был введен особый режим работы. Ведь в случае выявления заболевшего на карантин отправляется весь караул. Таким образом, без прикрытия могли остаться целые районы, что недопустимо", - отмечал Зиничев.И тогда в МЧС составили специальный график дежурства, сформировали резерв личного состава, а также разработали специальный порядок приема сдачи дежурства."Повлияла ли пандемия на нашу работу – да, безусловно. Отразилась ли на готовности МЧС России к выполнению своих задач – однозначно нет", - говорил министр.Большие планы у него были по развитию министерства – внедрению технологий прогнозирования и моделирования развития обстановки, а также техническому перевооружению. Он постоянно держал это под своим контролем – только сегодня утром лично проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске.А одним из самых перспективных направлений Зиничев считал развитие системы комплексной безопасности в Арктическом регионе."Сегодня уже никого не нужно убеждать, что Арктика является одним из важнейших приоритетов как социально-экономического развития России, так и ее национальной безопасности. Цели нашей работы заключаются прежде всего в создании условий для безопасной реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов, а также в повышении уровня безопасности местного населения", - говорил собеседник агентства.Именно в развитие этих планов министра были организованы начавшиеся вчера в Арктике первые такого рода масштабные опытно-исследовательские учения - уникальные по формату, географии и числу привлекаемых сил. Зиничев их открыл, а потом лично проконтролировал ликвидацию условных ЧС на трех учебных точках, а сегодня утром"Задел на будущие периоды большой", - так закончил декабрьское интервью министр.

https://ria.ru/20210908/melnik-1749180714.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749178043.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html

норильск

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев