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Зиничев проанализировал работу МЧС в последнем интервью
Зиничев проанализировал работу МЧС в последнем интервью - РИА Новости, 08.09.2021
Зиничев проанализировал работу МЧС в последнем интервью
Трагически погибший Евгений Зиничев пришел в МЧС в 2018 году, это было новое для него направление, но он быстро вошел в курс дела, и через два года ему было... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:59
2021-09-08T14:59
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
арктика
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Трагически погибший Евгений Зиничев пришел в МЧС в 2018 году, это было новое для него направление, но он быстро вошел в курс дела, и через два года ему было присвоено звание генерала армии. При этом рассказывал о своей работе министр нечасто. Одно из редких исключений – большое интервью, которое он дал РИА Новости перед последним Днем спасателя. В нем Зиничев анализировал работу ведомства, которому в декабре прошлого года исполнилось 30 лет, и говорил о планах на будущее, а они были самые масштабные.По словам министра, пандемия сказалась и на спасателях, в условиях распространения коронавируса всем пришлось учиться работать по-новому."Чрезвычайные ситуации и пожары не делают скидок на эпидемиологическую обстановку. Попавшим в беду людям нужна помощь вне зависимости от внешних обстоятельств, а значит, нашей первоочередной задачей было приспособить систему к эффективной работе в условиях пандемии. Нам пришлось перейти на дублирующие составы как реагирующих подразделений, так и управленческого аппарата", - рассказывал он."Невозможно оказать помощь, находясь на удаленке. В этих целях для пожарно-спасательных подразделений был введен особый режим работы. Ведь в случае выявления заболевшего на карантин отправляется весь караул. Таким образом, без прикрытия могли остаться целые районы, что недопустимо", - отмечал Зиничев.И тогда в МЧС составили специальный график дежурства, сформировали резерв личного состава, а также разработали специальный порядок приема сдачи дежурства."Повлияла ли пандемия на нашу работу – да, безусловно. Отразилась ли на готовности МЧС России к выполнению своих задач – однозначно нет", - говорил министр.Большие планы у него были по развитию министерства – внедрению технологий прогнозирования и моделирования развития обстановки, а также техническому перевооружению. Он постоянно держал это под своим контролем – только сегодня утром лично проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске.А одним из самых перспективных направлений Зиничев считал развитие системы комплексной безопасности в Арктическом регионе."Сегодня уже никого не нужно убеждать, что Арктика является одним из важнейших приоритетов как социально-экономического развития России, так и ее национальной безопасности. Цели нашей работы заключаются прежде всего в создании условий для безопасной реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов, а также в повышении уровня безопасности местного населения", - говорил собеседник агентства.Именно в развитие этих планов министра были организованы начавшиеся вчера в Арктике первые такого рода масштабные опытно-исследовательские учения - уникальные по формату, географии и числу привлекаемых сил. Зиничев их открыл, а потом лично проконтролировал ликвидацию условных ЧС на трех учебных точках, а сегодня утром"Задел на будущие периоды большой", - так закончил декабрьское интервью министр.
https://ria.ru/20210908/melnik-1749180714.html
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749178043.html
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норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
14:59 08.09.2021
 
Зиничев проанализировал работу МЧС в последнем интервью

Погибший глава МЧС Зиничев проанализировал работу МЧС в последнем интервью агентству

© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкГлава МЧС России Евгений Зиничев
Глава МЧС России Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Колчин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Трагически погибший Евгений Зиничев пришел в МЧС в 2018 году, это было новое для него направление, но он быстро вошел в курс дела, и через два года ему было присвоено звание генерала армии. При этом рассказывал о своей работе министр нечасто. Одно из редких исключений – большое интервью, которое он дал РИА Новости перед последним Днем спасателя. В нем Зиничев анализировал работу ведомства, которому в декабре прошлого года исполнилось 30 лет, и говорил о планах на будущее, а они были самые масштабные.
По словам министра, пандемия сказалась и на спасателях, в условиях распространения коронавируса всем пришлось учиться работать по-новому.
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 14:01
Глава МЧС Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника
"Чрезвычайные ситуации и пожары не делают скидок на эпидемиологическую обстановку. Попавшим в беду людям нужна помощь вне зависимости от внешних обстоятельств, а значит, нашей первоочередной задачей было приспособить систему к эффективной работе в условиях пандемии. Нам пришлось перейти на дублирующие составы как реагирующих подразделений, так и управленческого аппарата", - рассказывал он.
"Невозможно оказать помощь, находясь на удаленке. В этих целях для пожарно-спасательных подразделений был введен особый режим работы. Ведь в случае выявления заболевшего на карантин отправляется весь караул. Таким образом, без прикрытия могли остаться целые районы, что недопустимо", - отмечал Зиничев.
И тогда в МЧС составили специальный график дежурства, сформировали резерв личного состава, а также разработали специальный порядок приема сдачи дежурства.
"Повлияла ли пандемия на нашу работу – да, безусловно. Отразилась ли на готовности МЧС России к выполнению своих задач – однозначно нет", - говорил министр.
Большие планы у него были по развитию министерства – внедрению технологий прогнозирования и моделирования развития обстановки, а также техническому перевооружению. Он постоянно держал это под своим контролем – только сегодня утром лично проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске.
Кадры учений в Красноярском крае, где погиб Зиничев
Вчера, 13:47
Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым, погибшим в Норильске
А одним из самых перспективных направлений Зиничев считал развитие системы комплексной безопасности в Арктическом регионе.
"Сегодня уже никого не нужно убеждать, что Арктика является одним из важнейших приоритетов как социально-экономического развития России, так и ее национальной безопасности. Цели нашей работы заключаются прежде всего в создании условий для безопасной реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов, а также в повышении уровня безопасности местного населения", - говорил собеседник агентства.
Именно в развитие этих планов министра были организованы начавшиеся вчера в Арктике первые такого рода масштабные опытно-исследовательские учения - уникальные по формату, географии и числу привлекаемых сил. Зиничев их открыл, а потом лично проконтролировал ликвидацию условных ЧС на трех учебных точках, а сегодня утром
"Задел на будущие периоды большой", - так закончил декабрьское интервью министр.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:55
Биография Евгения Зиничева
 
НорильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АрктикаЕвгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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