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Видеомост Москва - Минск об интеграции России и Беларуси
Видеомост Москва - Минск об интеграции России и Беларуси - РИА Новости, 08.09.2021
Видеомост Москва - Минск об интеграции России и Беларуси
10 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Минск на тему: "Интеграция Беларуси и России: время стратегических решений".
2021-09-08T09:34
2021-09-08T09:34
анонсы
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Задать вопросУчастники в Москве:- директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО;- заслуженный экономист России Андрей КЛЕПАЧ;- директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай МЕЖЕВИЧ.Модератор - исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, главный редактор журнала "Евразия.Эксперт", проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН.В Минске:- сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей РАХМАНОВ;- заместитель председателя Комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Андрей РУСАКОВИЧ;- декан юридического факультета Белорусского государственного университета Татьяна МИХАЛЕВА;- заместитель председателя Республиканской общественной организации "Белая Русь" Александр ШАТЬКО.В ходе мероприятия будет представлен аналитический доклад, подготовленный российско-белорусской группой экспертов. Каковы главные итоги встречи президентов России и Беларуси, состоявшейся 9 сентября? Чем особенно важна всесторонняя интеграция двух стран? Какие шаги необходимо предпринять для ее упрочения? Какова роль Союзного государства в деятельности ЕАЭС и ОДКБ? Как дальше выстраивать интеграцию России и Беларуси во внешней политике и в сфере безопасности?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
09:34 08.09.2021
 

Видеомост Москва - Минск об интеграции России и Беларуси

Читать ria.ru в
10 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Минск на тему: "Интеграция Беларуси и России: время стратегических решений".
Задать вопрос

Участники в Москве:
- директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО;
- заслуженный экономист России Андрей КЛЕПАЧ;
- директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай МЕЖЕВИЧ.
Модератор - исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, главный редактор журнала "Евразия.Эксперт", проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН.

В Минске:
- сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей РАХМАНОВ;
- заместитель председателя Комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Андрей РУСАКОВИЧ;
- декан юридического факультета Белорусского государственного университета Татьяна МИХАЛЕВА;
- заместитель председателя Республиканской общественной организации "Белая Русь" Александр ШАТЬКО.

В ходе мероприятия будет представлен аналитический доклад, подготовленный российско-белорусской группой экспертов. Каковы главные итоги встречи президентов России и Беларуси, состоявшейся 9 сентября? Чем особенно важна всесторонняя интеграция двух стран? Какие шаги необходимо предпринять для ее упрочения? Какова роль Союзного государства в деятельности ЕАЭС и ОДКБ? Как дальше выстраивать интеграцию России и Беларуси во внешней политике и в сфере безопасности?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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