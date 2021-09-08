Видеомост Москва - Минск об интеграции России и Беларуси
10 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Минск на тему: "Интеграция Беларуси и России: время стратегических решений".
Задать вопрос
Участники в Москве:
- директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО;
- заслуженный экономист России Андрей КЛЕПАЧ;
- директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай МЕЖЕВИЧ.
Модератор - исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, главный редактор журнала "Евразия.Эксперт", проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН.
В Минске:
- сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей РАХМАНОВ;
- заместитель председателя Комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Андрей РУСАКОВИЧ;
- декан юридического факультета Белорусского государственного университета Татьяна МИХАЛЕВА;
- заместитель председателя Республиканской общественной организации "Белая Русь" Александр ШАТЬКО.
В ходе мероприятия будет представлен аналитический доклад, подготовленный российско-белорусской группой экспертов. Каковы главные итоги встречи президентов России и Беларуси, состоявшейся 9 сентября? Чем особенно важна всесторонняя интеграция двух стран? Какие шаги необходимо предпринять для ее упрочения? Какова роль Союзного государства в деятельности ЕАЭС и ОДКБ? Как дальше выстраивать интеграцию России и Беларуси во внешней политике и в сфере безопасности?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО;
- заслуженный экономист России Андрей КЛЕПАЧ;
- директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай МЕЖЕВИЧ.
Модератор - исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, главный редактор журнала "Евразия.Эксперт", проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН.
В Минске:
- сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей РАХМАНОВ;
- заместитель председателя Комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Андрей РУСАКОВИЧ;
- декан юридического факультета Белорусского государственного университета Татьяна МИХАЛЕВА;
- заместитель председателя Республиканской общественной организации "Белая Русь" Александр ШАТЬКО.
В ходе мероприятия будет представлен аналитический доклад, подготовленный российско-белорусской группой экспертов. Каковы главные итоги встречи президентов России и Беларуси, состоявшейся 9 сентября? Чем особенно важна всесторонняя интеграция двух стран? Какие шаги необходимо предпринять для ее упрочения? Какова роль Союзного государства в деятельности ЕАЭС и ОДКБ? Как дальше выстраивать интеграцию России и Беларуси во внешней политике и в сфере безопасности?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru