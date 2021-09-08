https://ria.ru/20210908/inflyatsiya-1749154564.html
Легких решений в борьбе с инфляцией нет, заявил Решетников
Легких решений в борьбе с инфляцией нет, заявил Решетников - РИА Новости, 08.09.2021
Легких решений в борьбе с инфляцией нет, заявил Решетников
Легких решений в борьбе с инфляцией нет, нужно думать о долгосрочных правилах игры, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:23
2021-09-08T12:23
2021-09-08T12:46
экономика
максим решетников
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Легких решений в борьбе с инфляцией нет, нужно думать о долгосрочных правилах игры, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников."Легкий решений по борьбе с инфляцией, мне кажется, все понимают прекрасно, их нет. И, принимая решения, мы должны думать о долгосрочных стимулах, о долгосрочных правилах игры, потому что, конечно, бизнес очень обеспокоен именно предсказуемостью и прогнозируемостью тех мер, которые принимаются. И мы должны постоянно об этом думать", - сообщил он, выступая на Московском финансовом форуме.Властям РФ очень важно в борьбе с инфляцией не повредить стимулы к инвестициям и не вызвать дефицит товаров, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.Он добавил, что правительство принимает меры с пониманием долгосрочных последствий, фокусом мер являются экономические механизмы регулирования и долгосрочные тенденции.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
https://ria.ru/20210908/inflyatsiya-1749154427.html
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экономика, максим решетников, россия
12:23 08.09.2021 (обновлено: 12:46 08.09.2021)
Легких решений в борьбе с инфляцией нет, заявил Решетников
Глава МЭР Максим Решетников: легких решений в борьбе с инфляцией нет
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Легких решений в борьбе с инфляцией нет, нужно думать о долгосрочных правилах игры, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников
.
"Легкий решений по борьбе с инфляцией, мне кажется, все понимают прекрасно, их нет. И, принимая решения, мы должны думать о долгосрочных стимулах, о долгосрочных правилах игры, потому что, конечно, бизнес очень обеспокоен именно предсказуемостью и прогнозируемостью тех мер, которые принимаются. И мы должны постоянно об этом думать", - сообщил он, выступая на Московском финансовом форуме.
Властям РФ очень важно в борьбе с инфляцией не повредить стимулы к инвестициям и не вызвать дефицит товаров, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
"Нам очень важно в усилиях по сдерживанию инфляции не разрушить рыночную институциональную основу нашей экономики, не повредить стимулы к инвестициям, потому что мы все из истории знаем, это то, чего мы боимся, что административное регулирование цен очень быстро приводит к дефицитам", - сказал Решетников.
Он добавил, что правительство принимает меры с пониманием долгосрочных последствий, фокусом мер являются экономические механизмы регулирования и долгосрочные тенденции.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.