https://ria.ru/20210908/inflyatsiya-1749154427.html

Орешкин назвал виновных в глобальной волне инфляции

Орешкин назвал виновных в глобальной волне инфляции - РИА Новости, 08.09.2021

Орешкин назвал виновных в глобальной волне инфляции

США переборщили с объемом экономических стимулов во время пандемии коронавируса, что привело к глобальному скачку инфляции, заявил в ходе пленарной сессии... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:27

2021-09-08T12:27

2021-09-08T18:29

экономика

максим орешкин

россия

сша

московский финансовый форум

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. США переборщили с объемом экономических стимулов во время пандемии коронавируса, что привело к глобальному скачку инфляции, заявил в ходе пленарной сессии Московского финансового форума помощник президента России Максим Орешкин."Ответ макроэкономической политики на кризис должен быть соразмерен масштабу экономических проблем. Если у вас самая глубокая рецессия со Второй мировой войны, то и ответы должны быть такими же по размеру. Здесь, я считаю, Россия нашла оптимальные объем и размеры стимула и его структуры, что позволило выйти и, по сути, чуть больше чем за год восстановить экономику", — сказал Орешкин."А вот, например, США, которые два года подряд имеют дефицит бюджета 15% ВВП, <...> скорее всего, переборщили с размером стимулов, результатом чего является глобальная волна инфляции", — продолжил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума — 2021.

https://ria.ru/20210908/krizis-1749147792.html

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экономика, максим орешкин, россия, сша, московский финансовый форум