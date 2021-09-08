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Орешкин назвал виновных в глобальной волне инфляции
Орешкин назвал виновных в глобальной волне инфляции - РИА Новости, 08.09.2021
Орешкин назвал виновных в глобальной волне инфляции
США переборщили с объемом экономических стимулов во время пандемии коронавируса, что привело к глобальному скачку инфляции, заявил в ходе пленарной сессии... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:27
2021-09-08T18:29
экономика
максим орешкин
россия
сша
московский финансовый форум
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. США переборщили с объемом экономических стимулов во время пандемии коронавируса, что привело к глобальному скачку инфляции, заявил в ходе пленарной сессии Московского финансового форума помощник президента России Максим Орешкин."Ответ макроэкономической политики на кризис должен быть соразмерен масштабу экономических проблем. Если у вас самая глубокая рецессия со Второй мировой войны, то и ответы должны быть такими же по размеру. Здесь, я считаю, Россия нашла оптимальные объем и размеры стимула и его структуры, что позволило выйти и, по сути, чуть больше чем за год восстановить экономику", — сказал Орешкин."А вот, например, США, которые два года подряд имеют дефицит бюджета 15% ВВП, &lt;...&gt; скорее всего, переборщили с размером стимулов, результатом чего является глобальная волна инфляции", — продолжил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума — 2021.
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экономика, максим орешкин, россия, сша, московский финансовый форум
12:27 08.09.2021 (обновлено: 18:29 08.09.2021)
 
Орешкин назвал виновных в глобальной волне инфляции

Помощник президента Орешкин: глобальная волна инфляции вызвана действиями США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. США переборщили с объемом экономических стимулов во время пандемии коронавируса, что привело к глобальному скачку инфляции, заявил в ходе пленарной сессии Московского финансового форума помощник президента России Максим Орешкин.
"Ответ макроэкономической политики на кризис должен быть соразмерен масштабу экономических проблем. Если у вас самая глубокая рецессия со Второй мировой войны, то и ответы должны быть такими же по размеру. Здесь, я считаю, Россия нашла оптимальные объем и размеры стимула и его структуры, что позволило выйти и, по сути, чуть больше чем за год восстановить экономику", — сказал Орешкин.
"А вот, например, США, которые два года подряд имеют дефицит бюджета 15% ВВП, <...> скорее всего, переборщили с размером стимулов, результатом чего является глобальная волна инфляции", — продолжил он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума — 2021.
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ЭкономикаМаксим ОрешкинРоссияСШАМосковский финансовый форум
 
 
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