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ЦБ отметил важность повышения финграмотности в повседневной жизни
ЦБ отметил важность повышения финграмотности в повседневной жизни - РИА Новости, 08.09.2021
ЦБ отметил важность повышения финграмотности в повседневной жизни
Банк России хотел бы, чтобы российские граждане научились полученные финансовые знания трансформировать в реальное поведение, чтобы избежать рисков при... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T19:28
2021-09-08T19:28
технологии
центральный банк рф (цб рф)
михаил мамута
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Банк России хотел бы, чтобы российские граждане научились полученные финансовые знания трансформировать в реальное поведение, чтобы избежать рисков при инвестировании, столкновении с мошенниками в киберпространстве, сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута."Нам нужно, чтобы люди умели свои знания трансформировать в установки, а установки трансформировать в реальное поведение. И эта цепочка передачи от знания к поведению не такая простая, как кажется. И этим нужно заниматься системно, в том числе используя инструменты поведенческой экономики, поведенческий психологии, потому что люди часто знают одно, а ведут себя по-другому", - отметил он в ходе выступления на Московском финансовом форуме.По его словам, в современных условиях необходимо развивать инвестиционную грамотность, кибер- и цифровую грамотность. "Массовый приход розничных инвесторов с неоправданными ожиданиями и отсутствием должных знаний формируют риски для всех. Борьба с этими перекосами – тематика инвестиционной грамотности", - сказал Мамута."Киберграмотность совершенно необходима в связке с цифровой для того, чтобы люди могли не только эффективно пользоваться цифровыми каналами, но и защищать себя в случае, когда сталкиваются с попытками мошенничества, которые, к сожалению, имеют место. И более того, они, к сожалению, никуда не исчезнут, потому что каждое благо тянет за собой определенные издержки блага, которые связаны, с созданием новых рисков", - добавил он."В этом смысле, как раз, мы должны не только работать на будущее со школьниками, со студентами, но и с теми, кто сегодня активно пользуется финансовыми услугами",- заключил Мамута.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
https://ria.ru/20210902/krizis-1748435881.html
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технологии, центральный банк рф (цб рф), михаил мамута, россия
19:28 08.09.2021
 
ЦБ отметил важность повышения финграмотности в повседневной жизни

ЦБ: россияне должны научится применять финансовые знания в повседневной жизни

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Банк России хотел бы, чтобы российские граждане научились полученные финансовые знания трансформировать в реальное поведение, чтобы избежать рисков при инвестировании, столкновении с мошенниками в киберпространстве, сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"Нам нужно, чтобы люди умели свои знания трансформировать в установки, а установки трансформировать в реальное поведение. И эта цепочка передачи от знания к поведению не такая простая, как кажется. И этим нужно заниматься системно, в том числе используя инструменты поведенческой экономики, поведенческий психологии, потому что люди часто знают одно, а ведут себя по-другому", - отметил он в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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По его словам, в современных условиях необходимо развивать инвестиционную грамотность, кибер- и цифровую грамотность. "Массовый приход розничных инвесторов с неоправданными ожиданиями и отсутствием должных знаний формируют риски для всех. Борьба с этими перекосами – тематика инвестиционной грамотности", - сказал Мамута.
"Киберграмотность совершенно необходима в связке с цифровой для того, чтобы люди могли не только эффективно пользоваться цифровыми каналами, но и защищать себя в случае, когда сталкиваются с попытками мошенничества, которые, к сожалению, имеют место. И более того, они, к сожалению, никуда не исчезнут, потому что каждое благо тянет за собой определенные издержки блага, которые связаны, с созданием новых рисков", - добавил он.
"В этом смысле, как раз, мы должны не только работать на будущее со школьниками, со студентами, но и с теми, кто сегодня активно пользуется финансовыми услугами",- заключил Мамута.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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