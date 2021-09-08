https://ria.ru/20210908/gramotnost-1749247554.html

ЦБ отметил важность повышения финграмотности в повседневной жизни

ЦБ отметил важность повышения финграмотности в повседневной жизни - РИА Новости, 08.09.2021

ЦБ отметил важность повышения финграмотности в повседневной жизни

Банк России хотел бы, чтобы российские граждане научились полученные финансовые знания трансформировать в реальное поведение, чтобы избежать рисков при... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:28

2021-09-08T19:28

2021-09-08T19:28

технологии

центральный банк рф (цб рф)

михаил мамута

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Банк России хотел бы, чтобы российские граждане научились полученные финансовые знания трансформировать в реальное поведение, чтобы избежать рисков при инвестировании, столкновении с мошенниками в киберпространстве, сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута."Нам нужно, чтобы люди умели свои знания трансформировать в установки, а установки трансформировать в реальное поведение. И эта цепочка передачи от знания к поведению не такая простая, как кажется. И этим нужно заниматься системно, в том числе используя инструменты поведенческой экономики, поведенческий психологии, потому что люди часто знают одно, а ведут себя по-другому", - отметил он в ходе выступления на Московском финансовом форуме.По его словам, в современных условиях необходимо развивать инвестиционную грамотность, кибер- и цифровую грамотность. "Массовый приход розничных инвесторов с неоправданными ожиданиями и отсутствием должных знаний формируют риски для всех. Борьба с этими перекосами – тематика инвестиционной грамотности", - сказал Мамута."Киберграмотность совершенно необходима в связке с цифровой для того, чтобы люди могли не только эффективно пользоваться цифровыми каналами, но и защищать себя в случае, когда сталкиваются с попытками мошенничества, которые, к сожалению, имеют место. И более того, они, к сожалению, никуда не исчезнут, потому что каждое благо тянет за собой определенные издержки блага, которые связаны, с созданием новых рисков", - добавил он."В этом смысле, как раз, мы должны не только работать на будущее со школьниками, со студентами, но и с теми, кто сегодня активно пользуется финансовыми услугами",- заключил Мамута.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://ria.ru/20210902/krizis-1748435881.html

https://ria.ru/20210903/stavka-1748585874.html

россия

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технологии, центральный банк рф (цб рф), михаил мамута, россия