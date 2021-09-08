Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/gramotnost-1748837507.html
Международный день грамотности
Международный день грамотности - РИА Новости, 08.09.2021
Международный день грамотности
Международный день грамотности (International Literacy Day) отмечается ежегодно 8 сентября. Впервые он был проведен в 1966 году по инициативе Всемирной... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T01:00
2021-09-08T01:00
в мире
справки
международный день грамотности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727697486_0:219:3146:1989_1920x0_80_0_0_3ba7516a6578f17ac123f1511113d035.jpg
Международный день грамотности (International Literacy Day) отмечается ежегодно 8 сентября. Впервые он был проведен в 1966 году по инициативе Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране (Иран) в сентябре 1965 года, и был приурочен к дате торжественного открытия этой конференции. Начиная с 1967 года этот международный день отмечается ежегодно. Грамотность – определенная степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Один из базовых показателей социально-культурного развития населения.Конкретное содержание понятия грамотности менялось исторически, расширяясь с ростом общественных требований к развитию человека – от элементарных умений читать, писать, считать к владению минимумом общественно необходимых знаний и навыков (функциональная грамотность).Грамотность является правом человека и основой для обучения на протяжении всей жизни. Благодаря своему "множительному эффекту" грамотность способствует искоренению нищеты, снижению уровня детской смертности, сдерживанию темпов роста населения, достижению гендерного равенства и обеспечению устойчивого развития, мира и демократии. Цель Международного дня грамотности – напомнить о важности грамотности в контексте человеческого достоинства и прав человека, а также с целью активизации усилий по созданию более грамотных и устойчивых обществ.Несмотря на достигнутый прогресс, проблемы в области грамотности остаются актуальны для, по крайней мере, 773 миллионов взрослых по всему миру, не имеющих базовых навыков грамотности. Более 600 миллионов детей и подростков не достигают минимального уровня владения чтением и математикой.В 2021 году Международный день грамотности будет отмечаться под девизом "Грамотность в интересах восстановления, ориентированного на человека: сокращение цифрового разрыва".По данным ООН, закрытие школ в связи пандемией привело к перебоям в обучении 62,3% всех учащихся в мире, что составляет 1,09 миллиарда человек. Кризис COVID-19 также усугубил существовавшее ранее неравенство в доступе к возможностям обучения грамоте.Согласно данным ЮНИСЕФ, для более чем 168 миллионов детей во всем мире школы были полностью закрыты почти на целый год из-за локдауна в связи с пандемией. Кроме того, около 214 миллионов детей во всем мире – или каждый седьмой ребенок мира – пропустили более трех четвертей очного обучения. По данным ООН, около трети детей – 463 миллиона – не смогли учиться "на расстоянии", поскольку у них дома нет компьютера или интернета или им приходится сталкиваться с большой "конкуренцией" за гаджеты, например, в многодетных семьях. К тому же многие школы не смогли организовать онлайн-обучение. В ЮНИСЕФ отмечают, что около восьми миллионов из тех первоклассников, кто не смог начать очное обучение в 2020 году, не смогут прийти в классы и в 2021 году. Специалисты ЮНИСЕФ считают, что это чревато серьезными проблемами, ведь именно в первые школьные годы закладываются основы знаний и формируются базовые навыки чтения и счета, начинается активная социализация детей. Вместе с тем пандемия стала напоминанием об исключительной важности навыков грамотности. Помимо того, что грамотность является неотъемлемой частью права на образование, навыки грамотности расширяют права и возможности людей и улучшают их жизнь, расширяя их возможности в плане выбора того образа жизни, который они могут ценить. С 1967 года ЮНЕСКО присуждает международные премии за выдающиеся достижения и инновации в области распространения грамотности. Более 500 проектов и программ по всему миру, получили признание и вознаграждение за инновации и передовые достижения.В настоящее время две Международные премии ЮНЕСКО в области грамотности присуждаются ежегодно шести лауреатам: премия ЮНЕСКО имени Короля Сечжона (The UNESCO King Sejong Literacy Prize, три награды), учрежденная в 1989 году при поддержке правительства Южной Кореи (всего вручается три награды) и премия имени Конфуция (The UNESCO Confucius Prize for Literacy, три награды), учрежденная в 2005 году при поддержке правительства КНР. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727697486_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_f9cc8b15aabe386c4f848b2649e0e234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, справки, международный день грамотности
01:00 08.09.2021
 

Международный день грамотности

© РИА Новости / Александр КряжевУчастники во время ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2021" в Новосибирском государственном университете
Участники во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2021 в Новосибирском государственном университете - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
Международный день грамотности (International Literacy Day) отмечается ежегодно 8 сентября. Впервые он был проведен в 1966 году по инициативе Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране (Иран) в сентябре 1965 года, и был приурочен к дате торжественного открытия этой конференции.
Начиная с 1967 года этот международный день отмечается ежегодно.
Грамотность – определенная степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Один из базовых показателей социально-культурного развития населения.
Конкретное содержание понятия грамотности менялось исторически, расширяясь с ростом общественных требований к развитию человека – от элементарных умений читать, писать, считать к владению минимумом общественно необходимых знаний и навыков (функциональная грамотность).
Грамотность является правом человека и основой для обучения на протяжении всей жизни. Благодаря своему "множительному эффекту" грамотность способствует искоренению нищеты, снижению уровня детской смертности, сдерживанию темпов роста населения, достижению гендерного равенства и обеспечению устойчивого развития, мира и демократии.
Цель Международного дня грамотности – напомнить о важности грамотности в контексте человеческого достоинства и прав человека, а также с целью активизации усилий по созданию более грамотных и устойчивых обществ.
Несмотря на достигнутый прогресс, проблемы в области грамотности остаются актуальны для, по крайней мере, 773 миллионов взрослых по всему миру, не имеющих базовых навыков грамотности. Более 600 миллионов детей и подростков не достигают минимального уровня владения чтением и математикой.
В 2021 году Международный день грамотности будет отмечаться под девизом "Грамотность в интересах восстановления, ориентированного на человека: сокращение цифрового разрыва".
По данным ООН, закрытие школ в связи пандемией привело к перебоям в обучении 62,3% всех учащихся в мире, что составляет 1,09 миллиарда человек. Кризис COVID-19 также усугубил существовавшее ранее неравенство в доступе к возможностям обучения грамоте.
Согласно данным ЮНИСЕФ, для более чем 168 миллионов детей во всем мире школы были полностью закрыты почти на целый год из-за локдауна в связи с пандемией. Кроме того, около 214 миллионов детей во всем мире – или каждый седьмой ребенок мира – пропустили более трех четвертей очного обучения.
По данным ООН, около трети детей – 463 миллиона – не смогли учиться "на расстоянии", поскольку у них дома нет компьютера или интернета или им приходится сталкиваться с большой "конкуренцией" за гаджеты, например, в многодетных семьях. К тому же многие школы не смогли организовать онлайн-обучение.
В ЮНИСЕФ отмечают, что около восьми миллионов из тех первоклассников, кто не смог начать очное обучение в 2020 году, не смогут прийти в классы и в 2021 году. Специалисты ЮНИСЕФ считают, что это чревато серьезными проблемами, ведь именно в первые школьные годы закладываются основы знаний и формируются базовые навыки чтения и счета, начинается активная социализация детей.
Вместе с тем пандемия стала напоминанием об исключительной важности навыков грамотности. Помимо того, что грамотность является неотъемлемой частью права на образование, навыки грамотности расширяют права и возможности людей и улучшают их жизнь, расширяя их возможности в плане выбора того образа жизни, который они могут ценить.
С 1967 года ЮНЕСКО присуждает международные премии за выдающиеся достижения и инновации в области распространения грамотности. Более 500 проектов и программ по всему миру, получили признание и вознаграждение за инновации и передовые достижения.
В настоящее время две Международные премии ЮНЕСКО в области грамотности присуждаются ежегодно шести лауреатам: премия ЮНЕСКО имени Короля Сечжона (The UNESCO King Sejong Literacy Prize, три награды), учрежденная в 1989 году при поддержке правительства Южной Кореи (всего вручается три награды) и премия имени Конфуция (The UNESCO Confucius Prize for Literacy, три награды), учрежденная в 2005 году при поддержке правительства КНР.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиМеждународный день грамотности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Юрист рассказала, за какие селфи россияне могут попасть в тюрьму
05:53У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
Лента новостейМолния