Международный день грамотности (International Literacy Day) отмечается ежегодно 8 сентября. Впервые он был проведен в 1966 году по инициативе Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране (Иран) в сентябре 1965 года, и был приурочен к дате торжественного открытия этой конференции. Начиная с 1967 года этот международный день отмечается ежегодно. Грамотность – определенная степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Один из базовых показателей социально-культурного развития населения.Конкретное содержание понятия грамотности менялось исторически, расширяясь с ростом общественных требований к развитию человека – от элементарных умений читать, писать, считать к владению минимумом общественно необходимых знаний и навыков (функциональная грамотность).Грамотность является правом человека и основой для обучения на протяжении всей жизни. Благодаря своему "множительному эффекту" грамотность способствует искоренению нищеты, снижению уровня детской смертности, сдерживанию темпов роста населения, достижению гендерного равенства и обеспечению устойчивого развития, мира и демократии. Цель Международного дня грамотности – напомнить о важности грамотности в контексте человеческого достоинства и прав человека, а также с целью активизации усилий по созданию более грамотных и устойчивых обществ.Несмотря на достигнутый прогресс, проблемы в области грамотности остаются актуальны для, по крайней мере, 773 миллионов взрослых по всему миру, не имеющих базовых навыков грамотности. Более 600 миллионов детей и подростков не достигают минимального уровня владения чтением и математикой.В 2021 году Международный день грамотности будет отмечаться под девизом "Грамотность в интересах восстановления, ориентированного на человека: сокращение цифрового разрыва".По данным ООН, закрытие школ в связи пандемией привело к перебоям в обучении 62,3% всех учащихся в мире, что составляет 1,09 миллиарда человек. Кризис COVID-19 также усугубил существовавшее ранее неравенство в доступе к возможностям обучения грамоте.Согласно данным ЮНИСЕФ, для более чем 168 миллионов детей во всем мире школы были полностью закрыты почти на целый год из-за локдауна в связи с пандемией. Кроме того, около 214 миллионов детей во всем мире – или каждый седьмой ребенок мира – пропустили более трех четвертей очного обучения. По данным ООН, около трети детей – 463 миллиона – не смогли учиться "на расстоянии", поскольку у них дома нет компьютера или интернета или им приходится сталкиваться с большой "конкуренцией" за гаджеты, например, в многодетных семьях. К тому же многие школы не смогли организовать онлайн-обучение. В ЮНИСЕФ отмечают, что около восьми миллионов из тех первоклассников, кто не смог начать очное обучение в 2020 году, не смогут прийти в классы и в 2021 году. Специалисты ЮНИСЕФ считают, что это чревато серьезными проблемами, ведь именно в первые школьные годы закладываются основы знаний и формируются базовые навыки чтения и счета, начинается активная социализация детей. Вместе с тем пандемия стала напоминанием об исключительной важности навыков грамотности. Помимо того, что грамотность является неотъемлемой частью права на образование, навыки грамотности расширяют права и возможности людей и улучшают их жизнь, расширяя их возможности в плане выбора того образа жизни, который они могут ценить. С 1967 года ЮНЕСКО присуждает международные премии за выдающиеся достижения и инновации в области распространения грамотности. Более 500 проектов и программ по всему миру, получили признание и вознаграждение за инновации и передовые достижения.В настоящее время две Международные премии ЮНЕСКО в области грамотности присуждаются ежегодно шести лауреатам: премия ЮНЕСКО имени Короля Сечжона (The UNESCO King Sejong Literacy Prize, три награды), учрежденная в 1989 году при поддержке правительства Южной Кореи (всего вручается три награды) и премия имени Конфуция (The UNESCO Confucius Prize for Literacy, три награды), учрежденная в 2005 году при поддержке правительства КНР. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

