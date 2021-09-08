https://ria.ru/20210908/germaniya-1749246038.html

В Германии оценили возможность установления дипотношений с талибами

В Германии оценили возможность установления дипотношений с талибами - РИА Новости, 08.09.2021

В Германии оценили возможность установления дипотношений с талибами

Сроков восстановления дипломатического представительства ФРГ в Кабуле нет, вопрос обсуждается с международными партнерами, речь о дипломатическом признании... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:13

2021-09-08T19:13

2021-09-08T20:00

захват власти в афганистане талибами

германия

афганистан

в мире

сша

талибан

мид германии

хайко маас

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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Сроков восстановления дипломатического представительства ФРГ в Кабуле нет, вопрос обсуждается с международными партнерами, речь о дипломатическом признании радикального движения "Талибан"*, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Я не могу сказать, когда (для установления дипотношений) наступит конкретный срок. Могу сказать только, что мы до настоящего времени вели переговоры с "Талибаном"*. Если бы мы это не делали, то не было бы возможности вывозить немецких граждан, афганских сотрудников и представителей других уязвимых группы", - сказал Маас после виртуальной министерской встречи с участием госсекретаря США Энтони Блинкеном.Он отметил, что Германия обсуждает с международными партнерами вопрос дипломатического представительства в Афганистане. "Мы не считаем правильным, чтобы каждый делал, что хотел. Это одна из причин, почему мы сегодня провели заседание. Мы хотим международной координации, мы не хотим, чтобы "Талибан"* сталкивал нас лбами", - добавил министр.Маас подчеркнул, что Германия рассчитывает и далее вывозить людей из Афганистана, поскольку там остаются граждане ФРГ, бывшие местные сотрудники немецких ведомств и организаций из числа граждан, поэтому переговоры с талибами будут вестись "вне зависимости от дипломатического признания". "Об этом не будет речи, в настоящее время я не вижу этого. В настоящее время речь идет о возможности эвакуировать людей из Афганистана", - заявил Маас.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210908/krizis-1749244113.html

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749000981.html

германия

афганистан

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, афганистан, в мире, сша, талибан, мид германии, хайко маас