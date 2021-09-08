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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/germaniya-1749246038.html
В Германии оценили возможность установления дипотношений с талибами
В Германии оценили возможность установления дипотношений с талибами - РИА Новости, 08.09.2021
В Германии оценили возможность установления дипотношений с талибами
Сроков восстановления дипломатического представительства ФРГ в Кабуле нет, вопрос обсуждается с международными партнерами, речь о дипломатическом признании... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T19:13
2021-09-08T20:00
захват власти в афганистане талибами
германия
афганистан
в мире
сша
талибан
мид германии
хайко маас
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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Сроков восстановления дипломатического представительства ФРГ в Кабуле нет, вопрос обсуждается с международными партнерами, речь о дипломатическом признании радикального движения "Талибан"*, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Я не могу сказать, когда (для установления дипотношений) наступит конкретный срок. Могу сказать только, что мы до настоящего времени вели переговоры с "Талибаном"*. Если бы мы это не делали, то не было бы возможности вывозить немецких граждан, афганских сотрудников и представителей других уязвимых группы", - сказал Маас после виртуальной министерской встречи с участием госсекретаря США Энтони Блинкеном.Он отметил, что Германия обсуждает с международными партнерами вопрос дипломатического представительства в Афганистане. "Мы не считаем правильным, чтобы каждый делал, что хотел. Это одна из причин, почему мы сегодня провели заседание. Мы хотим международной координации, мы не хотим, чтобы "Талибан"* сталкивал нас лбами", - добавил министр.Маас подчеркнул, что Германия рассчитывает и далее вывозить людей из Афганистана, поскольку там остаются граждане ФРГ, бывшие местные сотрудники немецких ведомств и организаций из числа граждан, поэтому переговоры с талибами будут вестись "вне зависимости от дипломатического признания". "Об этом не будет речи, в настоящее время я не вижу этого. В настоящее время речь идет о возможности эвакуировать людей из Афганистана", - заявил Маас.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210908/krizis-1749244113.html
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германия, афганистан, в мире, сша, талибан, мид германии, хайко маас
19:13 08.09.2021 (обновлено: 20:00 08.09.2021)
 
В Германии оценили возможность установления дипотношений с талибами

Глава МИД Германии Маас: вопрос дипотношений с талибами согласовывается с партнерами

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Сроков восстановления дипломатического представительства ФРГ в Кабуле нет, вопрос обсуждается с международными партнерами, речь о дипломатическом признании радикального движения "Талибан"*, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Я не могу сказать, когда (для установления дипотношений) наступит конкретный срок. Могу сказать только, что мы до настоящего времени вели переговоры с "Талибаном"*. Если бы мы это не делали, то не было бы возможности вывозить немецких граждан, афганских сотрудников и представителей других уязвимых группы", - сказал Маас после виртуальной министерской встречи с участием госсекретаря США Энтони Блинкеном.
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Он отметил, что Германия обсуждает с международными партнерами вопрос дипломатического представительства в Афганистане. "Мы не считаем правильным, чтобы каждый делал, что хотел. Это одна из причин, почему мы сегодня провели заседание. Мы хотим международной координации, мы не хотим, чтобы "Талибан"* сталкивал нас лбами", - добавил министр.
Маас подчеркнул, что Германия рассчитывает и далее вывозить людей из Афганистана, поскольку там остаются граждане ФРГ, бывшие местные сотрудники немецких ведомств и организаций из числа граждан, поэтому переговоры с талибами будут вестись "вне зависимости от дипломатического признания". "Об этом не будет речи, в настоящее время я не вижу этого. В настоящее время речь идет о возможности эвакуировать людей из Афганистана", - заявил Маас.
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