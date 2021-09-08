https://ria.ru/20210908/gazoprovod-1749101534.html

В Крыму призвали ООН осудить диверсию Украины на газопроводе

В Крыму призвали ООН осудить диверсию Украины на газопроводе - РИА Новости, 08.09.2021

В Крыму призвали ООН осудить диверсию Украины на газопроводе

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал ООН отреагировать на диверсию, устроенную украинскими спецслужбами на республиканском газопроводе. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T06:16

2021-09-08T06:16

2021-09-08T10:00

в мире

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республика крым

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

ефим фикс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал ООН отреагировать на диверсию, устроенную украинскими спецслужбами на республиканском газопроводе.При этом Фикс отметил, что не стоит ожидать возмущения западных стран."К сожалению, западные страны, как показывает практика, не реагируют на бандитские дела, которые делает Украина в отношении Крыма. Но будет реакция правоохранительных органов Российской Федерации. Негодяи, которые совершили это преступление, понесут заслуженное наказание. Это будет ответ Украине на все их попытки навредить крымчанам", — сказал собеседник агентства.Двадцать третьего августа стало известно, что неизвестные повредили газопровод, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Его работу восстановили на следующий день. На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали замглавы "Меджлиса"* Наримана Джелялова, который выступал посредником, а также Асана и Азиза Ахметовых, непосредственно устроивших диверсию.Известно, что в июне Ахметовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу и пообещали около двух тысяч долларов за вывод газопровода из строя. Акцию планировали приурочить ко Дню независимости Украины.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210907/aksenov-1748984757.html

https://ria.ru/20210907/kontrol-1749063188.html

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симферополь

россия

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в мире, украина, оон, республика крым, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, ефим фикс, нариман джелял, россия