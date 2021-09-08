06:16 08.09.2021 (обновлено: 10:00 08.09.2021)
В Крыму призвали ООН осудить диверсию Украины на газопроводе
Первый вице-спикер Крыма Ефим Фикс призвал ООН осудить диверсию Украины на газопроводе
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у участка газопровода в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым, где в результате диверсии был совершен подрыва
"В ООН обязаны <...> осудить киевские власти за политику террора в отношении мирных граждан. Данный вопрос должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН. Политике произвола киевских властей пора положить конец", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
При этом Фикс отметил, что не стоит ожидать возмущения западных стран.
"К сожалению, западные страны, как показывает практика, не реагируют на бандитские дела, которые делает Украина в отношении Крыма. Но будет реакция правоохранительных органов Российской Федерации. Негодяи, которые совершили это преступление, понесут заслуженное наказание. Это будет ответ Украине на все их попытки навредить крымчанам", — сказал собеседник агентства.
Двадцать третьего августа стало известно, что неизвестные повредили газопровод, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Его работу восстановили на следующий день.
На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали замглавы "Меджлиса"* Наримана Джелялова, который выступал посредником, а также Асана и Азиза Ахметовых, непосредственно устроивших диверсию.
Известно, что в июне Ахметовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу и пообещали около двух тысяч долларов за вывод газопровода из строя. Акцию планировали приурочить ко Дню независимости Украины.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.