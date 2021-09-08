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В среду в "Манеже" пройдет Московский финансовый форум

В среду в "Манеже" пройдет Московский финансовый форум - РИА Новости, 08.09.2021

В среду в "Манеже" пройдет Московский финансовый форум

Юбилейный V Московский финансовый форум пройдет в среду, 8 сентября, в Центральном выставочном зале "Манеж", сообщила пресс-служба форума. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T00:53

2021-09-08T00:53

2021-09-08T00:53

экономика

москва

сергей собянин

алексей кудрин

антон силуанов

михаил мишустин

манеж

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Юбилейный V Московский финансовый форум пройдет в среду, 8 сентября, в Центральном выставочном зале "Манеж", сообщила пресс-служба форума.На площадке участники, в частности, обсудят влияние пандемии на российскую и мировую экономику, сложности, с которыми пришлось столкнуться государствам за последний год, а также структурные процессы, которые запустил коронавирус.В пленарной сессии "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире" примут участие министр финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и мэр Москвы Сергей Собянин.Кроме того, пресс-служба кабмина сообщила, что на пленарном заседании форума выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин.В рамках форума также пройдет ювелирная выставка "Минфин России у истоков российского выставочного движения. Триумф русского ювелирного искусства". Главным экспонатом станет реплика Большой императорской короны Российской империи, представленная Гохраном России.Московский финансовый форум проходит в столице с 2016 года. Организаторы форума - министерство финансов РФ и правительство Москвы. В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом форум ограничился одной сессией в онлайн-формате.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

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экономика, москва, сергей собянин, алексей кудрин, антон силуанов, михаил мишустин, манеж, российская империя, максим орешкин, россия