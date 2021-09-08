В среду в "Манеже" пройдет Московский финансовый форум
В среду в "Манеже" пройдет юбилейный V Московский финансовый форум
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский финансовый форум на площадке Центрального выставочного зала "Манеж"
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Юбилейный V Московский финансовый форум пройдет в среду, 8 сентября, в Центральном выставочном зале "Манеж", сообщила пресс-служба форума.
На площадке участники, в частности, обсудят влияние пандемии на российскую и мировую экономику, сложности, с которыми пришлось столкнуться государствам за последний год, а также структурные процессы, которые запустил коронавирус.
В пленарной сессии "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире" примут участие министр финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, пресс-служба кабмина сообщила, что на пленарном заседании форума выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
27 августа, 14:24Опубликована деловая программа V Московского финансового форума-2021
В рамках форума также пройдет ювелирная выставка "Минфин России у истоков российского выставочного движения. Триумф русского ювелирного искусства". Главным экспонатом станет реплика Большой императорской короны Российской империи, представленная Гохраном России.
Московский финансовый форум проходит в столице с 2016 года. Организаторы форума - министерство финансов РФ и правительство Москвы. В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом форум ограничился одной сессией в онлайн-формате.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.