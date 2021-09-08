Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/finansirovanie-1749256034.html
СМИ: талибы утверждают, что протесты в Афганистане финансируются извне
СМИ: талибы утверждают, что протесты в Афганистане финансируются извне - РИА Новости, 08.09.2021
СМИ: талибы утверждают, что протесты в Афганистане финансируются извне
Движение "Талибан"* заявляет, что протесты, которые проходят в Афганистане, финансируются из-за рубежа, сообщает телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T21:05
2021-09-08T21:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
оон
бадахшан
герат (провинция)
парван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748670346_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_f10791abfd3746bbf3c590e7baba741d.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявляет, что протесты, которые проходят в Афганистане, финансируются из-за рубежа, сообщает телеканал Al-Jazeera."Талибан"* обвиняет иностранные стороны в финансировании протестов и их разжигании", - говорится в сообщении телеканала.Во вторник афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.В среду жительницы Кабула вышли на очередную акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части Кабула. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность. В то же время мужчины в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана вышли на акцию в поддержку сил сопротивления талибам.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день они заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. 7 сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210908/protest-1749148284.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
афганистан
бадахшан
герат (провинция)
парван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748670346_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_76c03cef8cfee1bca7b37579cb3b8758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, оон, бадахшан, герат (провинция), парван
21:05 08.09.2021 (обновлено: 21:13 08.09.2021)
 
СМИ: талибы утверждают, что протесты в Афганистане финансируются извне

Al-Jazeera: "Талибан"* заявляет, что протесты в Афганистане, финансируются из-за рубежа

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* возле аэропорта Кабула
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявляет, что протесты, которые проходят в Афганистане, финансируются из-за рубежа, сообщает телеканал Al-Jazeera.
"Талибан"* обвиняет иностранные стороны в финансировании протестов и их разжигании", - говорится в сообщении телеканала.
Во вторник афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.
Афганские женщины по время антипакистанской акции протеста в Кабуле - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:04
Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин
В среду жительницы Кабула вышли на очередную акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части Кабула. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность. В то же время мужчины в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана вышли на акцию в поддержку сил сопротивления талибам.
Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день они заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. 7 сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанООНБадахшанГерат (провинция)Парван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния