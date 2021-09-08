https://ria.ru/20210908/finansirovanie-1749256034.html

СМИ: талибы утверждают, что протесты в Афганистане финансируются извне

СМИ: талибы утверждают, что протесты в Афганистане финансируются извне - РИА Новости, 08.09.2021

СМИ: талибы утверждают, что протесты в Афганистане финансируются извне

Движение "Талибан"* заявляет, что протесты, которые проходят в Афганистане, финансируются из-за рубежа, сообщает телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T21:05

2021-09-08T21:05

2021-09-08T21:13

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

оон

бадахшан

герат (провинция)

парван

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявляет, что протесты, которые проходят в Афганистане, финансируются из-за рубежа, сообщает телеканал Al-Jazeera."Талибан"* обвиняет иностранные стороны в финансировании протестов и их разжигании", - говорится в сообщении телеканала.Во вторник афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.В среду жительницы Кабула вышли на очередную акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части Кабула. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность. В то же время мужчины в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана вышли на акцию в поддержку сил сопротивления талибам.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день они заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. 7 сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210908/protest-1749148284.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

афганистан

бадахшан

герат (провинция)

парван

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в мире, талибан, афганистан, оон, бадахшан, герат (провинция), парван