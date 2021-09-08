https://ria.ru/20210908/elektrosamokat-1749109307.html

Минтранс предложил ввести лимит скорости для электросамокатов

Минтранс предложил ввести лимит скорости для электросамокатов - РИА Новости, 08.09.2021

Минтранс предложил ввести лимит скорости для электросамокатов

Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые ограничивают скорость электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 километров в... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:57

2021-09-08T08:57

2021-09-08T09:43

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

союз пешеходов

владимир соколов

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые ограничивают скорость электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 километров в час, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий проект.Инициативу обсуждали на заседании рабочей группы по реализации "регуляторной гильотины" в сфере безопасности движения в аналитическом центре (АЦ) при правительстве России. Первая редакция документа появилась в 2019 году. Поправки с правилами регулирования движения электросамокатов, моноколес и аналогичных устройств обсуждали на разных площадках, их неоднократно перерабатывали.Газета напоминает, что прежде предлагалось ограничение в 20 километров в час только при движении вместе с пешеходами по тротуару. Как это будут контролировать, пока не ясно. Представитель дептранса Москвы Магомед Колгаев рассказал, что мэрия совместно с Минпромторгом предложила пойти дальше и на всех ввозимых в страну и производимых на ее территории электросамокатах использовать только такое программное обеспечение, которое само не даст разогнаться быстрее 25 километров в час.Вместе с тем все похожие устройства будут выделены в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности. Из более ранней редакции сохранилась норма, разрешающая движение на СИМ по правой стороне проезжей части (вместе с другими транспортными средствами) при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей. Вводится также ограничение по массе: СИМ должно весить не более 35 килограммов, если его хозяин хочет покататься по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки).Глава Союза пешеходов Владимир Соколов считает, что СИМ должны двигаться только по велодорожкам, при отсутствии последних их владелец обязан перемещаться по тротуару со скоростью пешехода. Строительство велодорожек занимает много времени, а электросамокаты уже сейчас массовый транспорт, заметил на это Колгаев, поэтому пока можно использовать тротуары. Предлагаемые поправки, считает Соколов, снимают обязанность с пользователя СИМ компенсировать ущерб здоровью при аварии. Представитель Минтранса Владимир Луговенко считает, что для решения этой проблемы можно внести поправки в Гражданский кодекс.Кроме того, поправки содержат и изменения, с СИМ не связанные. Например, знак "кирпич" разрешено использовать с информационными табличками, чтобы вводить запрет дифференцированно. Сейчас отсутствие такой нормы не позволяет распространять его на грузовики или другой вид транспорта. Перечень автомобилей, которым разрешено проезжать под знак "Зона с ограничением экологического класса", сократился до электромобилей, машин инвалидов и местных жителей. Переписать планируют также пункт ПДД о правилах проезда круговых перекрестков.

https://ria.ru/20210902/elektrosamokat-1748357746.html

https://ria.ru/20210817/samokat-1746082809.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), союз пешеходов, владимир соколов, россия