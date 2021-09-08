https://ria.ru/20210908/ekonomika-1749180626.html
Правительство заложило средства на развитие новых секторов экономики
Правительство заложило средства на развитие новых секторов экономики - РИА Новости, 08.09.2021
Правительство заложило средства на развитие новых секторов экономики
Правительство РФ закладывает полтриллиона рублей на развитие новых секторов экономики в бюджет на 2022-2024 годы, сообщил журналистам министр финансов Антон... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:01
2021-09-08T14:01
2021-09-08T14:18
экономика
россия
антон силуанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580996371_0:0:1517:853_1920x0_80_0_0_ab936b5eb5d2ec7630afcf3b34fc2552.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Правительство РФ закладывает полтриллиона рублей на развитие новых секторов экономики в бюджет на 2022-2024 годы, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов."Правительству сейчас очень важно развитие новых секторов экономики - это радиоэлектроника, водородная тематика, новая инфраструктура, это все то, на что были направлены стратегические инициативы правительства. В целом на эти инициативы полтриллиона рублей на трехлетнем периоде", - сказал Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
https://ria.ru/20210908/siluanov-1749178162.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580996371_0:0:1417:1062_1920x0_80_0_0_7543840d38df53912cae3096d6d9f9be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов
14:01 08.09.2021 (обновлено: 14:18 08.09.2021)
Правительство заложило средства на развитие новых секторов экономики
Правительство заложило 0,5 триллиона рублей на развитие новых секторов экономики