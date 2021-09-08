https://ria.ru/20210908/ekonomika-1749180626.html

Правительство заложило средства на развитие новых секторов экономики

Правительство заложило средства на развитие новых секторов экономики - РИА Новости, 08.09.2021

Правительство заложило средства на развитие новых секторов экономики

Правительство РФ закладывает полтриллиона рублей на развитие новых секторов экономики в бюджет на 2022-2024 годы, сообщил журналистам министр финансов Антон... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:01

2021-09-08T14:01

2021-09-08T14:18

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Правительство РФ закладывает полтриллиона рублей на развитие новых секторов экономики в бюджет на 2022-2024 годы, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов."Правительству сейчас очень важно развитие новых секторов экономики - это радиоэлектроника, водородная тематика, новая инфраструктура, это все то, на что были направлены стратегические инициативы правительства. В целом на эти инициативы полтриллиона рублей на трехлетнем периоде", - сказал Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://ria.ru/20210908/siluanov-1749178162.html

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экономика, россия, антон силуанов