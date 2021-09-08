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Правительство заложило средства на развитие новых секторов экономики
Правительство заложило средства на развитие новых секторов экономики - РИА Новости, 08.09.2021
Правительство заложило средства на развитие новых секторов экономики
Правительство РФ закладывает полтриллиона рублей на развитие новых секторов экономики в бюджет на 2022-2024 годы, сообщил журналистам министр финансов Антон... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:01
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экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Правительство РФ закладывает полтриллиона рублей на развитие новых секторов экономики в бюджет на 2022-2024 годы, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов."Правительству сейчас очень важно развитие новых секторов экономики - это радиоэлектроника, водородная тематика, новая инфраструктура, это все то, на что были направлены стратегические инициативы правительства. В целом на эти инициативы полтриллиона рублей на трехлетнем периоде", - сказал Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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экономика, россия, антон силуанов
14:01 08.09.2021 (обновлено: 14:18 08.09.2021)
 
Правительство заложило средства на развитие новых секторов экономики

Правительство заложило 0,5 триллиона рублей на развитие новых секторов экономики

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Правительство РФ закладывает полтриллиона рублей на развитие новых секторов экономики в бюджет на 2022-2024 годы, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Правительству сейчас очень важно развитие новых секторов экономики - это радиоэлектроника, водородная тематика, новая инфраструктура, это все то, на что были направлены стратегические инициативы правительства. В целом на эти инициативы полтриллиона рублей на трехлетнем периоде", - сказал Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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