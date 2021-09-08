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СК начал проверку после хлопка газа в доме в Екатеринбурге
СК начал проверку после хлопка газа в доме в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.09.2021
СК начал проверку после хлопка газа в доме в Екатеринбурге
Следственный комитет начал проверку после хлопка газа в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, в результате которого пострадал человек, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:32
2021-09-08T11:48
происшествия
екатеринбург
взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Следственный комитет начал проверку после хлопка газа в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, в результате которого пострадал человек, сообщает СУСК РФ по Свердловской области.По данным МЧС, днем в среду в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге произошел хлопок газа, один человек получил травмы. Разрушений несущих конструкций здания нет, возгорания не было, из дома эвакуированы 36 человек. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего."Следственным комитетом по Свердловской области по данному сообщению организовано проведение проверки. Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, выполняются иные мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении СУСК.
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происшествия, екатеринбург, взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:32 08.09.2021 (обновлено: 11:48 08.09.2021)
 
СК начал проверку после хлопка газа в доме в Екатеринбурге

СК начал проверку после хлопка газа в девятиэтажке в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБалкон квартиры в жилом доме в Екатеринбурге, где произошел хлопок газа
Балкон квартиры в жилом доме в Екатеринбурге, где произошел хлопок газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Следственный комитет начал проверку после хлопка газа в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, в результате которого пострадал человек, сообщает СУСК РФ по Свердловской области.
По данным МЧС, днем в среду в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге произошел хлопок газа, один человек получил травмы. Разрушений несущих конструкций здания нет, возгорания не было, из дома эвакуированы 36 человек. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.
Сотрудники подразделений МЧС во время учений в хабаровске - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 10:19В России
В результате хлопка газа в жилом доме в Екатеринбурге пострадал человек
"Следственным комитетом по Свердловской области по данному сообщению организовано проведение проверки. Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, выполняются иные мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении СУСК.
 
ПроисшествияЕкатеринбургВзрыв газа в жилом доме в ЕкатеринбургеСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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