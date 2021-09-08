https://ria.ru/20210908/ekaterinburg-1749137286.html

СК начал проверку после хлопка газа в доме в Екатеринбурге

СК начал проверку после хлопка газа в доме в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.09.2021

СК начал проверку после хлопка газа в доме в Екатеринбурге

Следственный комитет начал проверку после хлопка газа в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, в результате которого пострадал человек, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:32

2021-09-08T11:32

2021-09-08T11:48

происшествия

екатеринбург

взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Следственный комитет начал проверку после хлопка газа в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, в результате которого пострадал человек, сообщает СУСК РФ по Свердловской области.По данным МЧС, днем в среду в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге произошел хлопок газа, один человек получил травмы. Разрушений несущих конструкций здания нет, возгорания не было, из дома эвакуированы 36 человек. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего."Следственным комитетом по Свердловской области по данному сообщению организовано проведение проверки. Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, выполняются иные мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении СУСК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/vzryv-1749121883.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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