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МЧС проверяет информацию о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге
МЧС проверяет информацию о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.09.2021
МЧС проверяет информацию о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге
МЧС проверяет информацию о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге, на место предполагаемого ЧП выехали спасатели, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:40
2021-09-08T09:40
2021-09-08T11:37
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен - РИА Новости. МЧС проверяет информацию о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге, на место предполагаемого ЧП выехали спасатели, сообщили РИА Новости в региональном главке ведомства.Ранее местные СМИ написали, что в девятиэтажке в районе Уралмаш в уральской столице произошел взрыв газа."Пока информацию не подтверждаем. На место выехали для проверки пожарно-спасательные подразделения", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге
09:40 08.09.2021 (обновлено: 11:37 08.09.2021)
МЧС проверяет информацию о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге
МЧС проверяет информацию о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге