https://ria.ru/20210908/ekaterinburg-1749115368.html

МЧС проверяет информацию о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге

МЧС проверяет информацию о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.09.2021

МЧС проверяет информацию о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге

МЧС проверяет информацию о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге, на место предполагаемого ЧП выехали спасатели, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:40

2021-09-08T09:40

2021-09-08T11:37

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен - РИА Новости. МЧС проверяет информацию о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге, на место предполагаемого ЧП выехали спасатели, сообщили РИА Новости в региональном главке ведомства.Ранее местные СМИ написали, что в девятиэтажке в районе Уралмаш в уральской столице произошел взрыв газа."Пока информацию не подтверждаем. На место выехали для проверки пожарно-спасательные подразделения", - сказал собеседник агентства.

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге