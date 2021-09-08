https://ria.ru/20210908/dtp-1749129620.html

Водитель автобуса, который вез студентов в Крым, получил травмы при ДТП

Водитель автобуса, который вез студентов в Крым, получил травмы при ДТП - РИА Новости, 08.09.2021

Водитель автобуса, который вез студентов в Крым, получил травмы при ДТП

Водитель автобуса, который вез ставропольских студентов на фестиваль в Крым и попал в ДТП на Кубани, получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:00

2021-09-08T11:00

2021-09-08T11:00

происшествия

темрюк

кропоткин

краснодарский край

республика крым

северо-кавказский федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg

КРАСНОДАР, 8 сен – РИА Новости. Водитель автобуса, который вез ставропольских студентов на фестиваль в Крым и попал в ДТП на Кубани, получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.Утром в среду ГУМЧС по Кубани сообщило о ДТП на автодороге Темрюк – Краснодар – Ставрополь в 20 километрах от Кропоткина. По данным оперативного штаба, в 5.30 мск автобус со студентами из Ставропольского края оказался в кювете. В нём находились 46 пассажиров и водитель, в стационар доставлены четыре человека, пятерым помощь оказана на месте."В ДТП пострадали четыре человека: водитель автобуса, 1965 г.р. (тяжёлые травмы) и трое пассажиров (студенты) - двое юношей 2000 и 2001 г.р., и девушка, 2002 г.р. (травмы средней и лёгкой степени тяжести). Все пострадавшие доставлены в больницу г. Кропоткина. Погибших нет", - сообщает пресс-служба ГУМВД.По предварительной версии полиции, автобус выехал на полосу встречного движения и зацепил грузовик с полуприцепом. Студенты Северо-Кавказского федерального университета направлялись на фестиваль в Судак, для них выслали резервный транспорт.

https://ria.ru/20210908/dtp-1749125327.html

https://ria.ru/20210908/dtp-1749102540.html

темрюк

кропоткин

краснодарский край

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, темрюк, кропоткин, краснодарский край, республика крым, северо-кавказский федеральный университет