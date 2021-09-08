https://ria.ru/20210908/dtp-1749129620.html
Водитель автобуса, который вез студентов в Крым, получил травмы при ДТП
Водитель автобуса, который вез студентов в Крым, получил травмы при ДТП - РИА Новости, 08.09.2021
Водитель автобуса, который вез студентов в Крым, получил травмы при ДТП
Водитель автобуса, который вез ставропольских студентов на фестиваль в Крым и попал в ДТП на Кубани, получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:00
2021-09-08T11:00
2021-09-08T11:00
происшествия
темрюк
кропоткин
краснодарский край
республика крым
северо-кавказский федеральный университет
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КРАСНОДАР, 8 сен – РИА Новости. Водитель автобуса, который вез ставропольских студентов на фестиваль в Крым и попал в ДТП на Кубани, получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.Утром в среду ГУМЧС по Кубани сообщило о ДТП на автодороге Темрюк – Краснодар – Ставрополь в 20 километрах от Кропоткина. По данным оперативного штаба, в 5.30 мск автобус со студентами из Ставропольского края оказался в кювете. В нём находились 46 пассажиров и водитель, в стационар доставлены четыре человека, пятерым помощь оказана на месте."В ДТП пострадали четыре человека: водитель автобуса, 1965 г.р. (тяжёлые травмы) и трое пассажиров (студенты) - двое юношей 2000 и 2001 г.р., и девушка, 2002 г.р. (травмы средней и лёгкой степени тяжести). Все пострадавшие доставлены в больницу г. Кропоткина. Погибших нет", - сообщает пресс-служба ГУМВД.По предварительной версии полиции, автобус выехал на полосу встречного движения и зацепил грузовик с полуприцепом. Студенты Северо-Кавказского федерального университета направлялись на фестиваль в Судак, для них выслали резервный транспорт.
https://ria.ru/20210908/dtp-1749125327.html
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темрюк
кропоткин
краснодарский край
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происшествия, темрюк, кропоткин, краснодарский край, республика крым, северо-кавказский федеральный университет
Водитель автобуса, который вез студентов в Крым, получил травмы при ДТП
Водитель автобуса, который вез студентов в Крым, получил тяжелые травмы при ДТП на Кубани