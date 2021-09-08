https://ria.ru/20210908/dtp-1749125327.html

Стали известны подробности ДТП со студентами в Краснодарском крае

Стали известны подробности ДТП со студентами в Краснодарском крае - РИА Новости, 08.09.2021

Стали известны подробности ДТП со студентами в Краснодарском крае

Предварительная причина ДТП, в которое попали ехавшие на фестиваль в Крым ставропольские студенты, - выезд их автобуса на полосу встречного движения и... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:40

2021-09-08T10:40

2021-09-08T10:40

происшествия

темрюк

кропоткин

ставропольский край

краснодарский край

авто

северо-кавказский федеральный университет

владимир владимиров

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КРАСНОДАР/ПЯТИГОРСК, 8 сен – РИА Новости. Предварительная причина ДТП, в которое попали ехавшие на фестиваль в Крым ставропольские студенты, - выезд их автобуса на полосу встречного движения и столкновение с грузовиком, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Утром в среду ГУМЧС по Кубани сообщило о ДТП на автодороге Темрюк – Краснодар – Ставрополь в 20 километрах от Кропоткина. По данным оперативного штаба, в 5.30 мск автобус со студентами из Ставропольского края оказался в кювете. В нём находились 46 пассажиров и водитель, в стационар доставлены четыре человека, пятерым помощь оказана на месте."Заказной автобус Setra со студентами, двигавшийся по маршруту Ставрополь-Судак… выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем FreedLiner с полуприцепом. По предварительной версии, водитель автобуса не выдержал безопасный боковой интервал до транспорта, движущегося во встречном направлении", - сообщает пресс-служба ГУМВД по Кубани."В автобусе было 46 пассажиров, все - студенты Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь), ехали на фестиваль в г. Судак", - добавили в пресс-службе.Как написал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, "никто серьезно не пострадал". Резервный транспорт, чтобы ребята смогли продолжить путь, уже направлен, добавил он.

https://ria.ru/20210906/dtp-1748874823.html

темрюк

кропоткин

ставропольский край

краснодарский край

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происшествия, темрюк, кропоткин, ставропольский край, краснодарский край, авто, северо-кавказский федеральный университет, владимир владимиров