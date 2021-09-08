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В Краснодарском крае автобус попал в ДТП
В Краснодарском крае автобус попал в ДТП - РИА Новости, 08.09.2021
В Краснодарском крае автобус попал в ДТП
Автобус попал в ДТП в Краснодарском крае, около города Кропоткина, есть пострадавшие, сообщает краевой главк МЧС России. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T06:54
2021-09-08T08:17
происшествия
дтп
кропоткин
краснодарский край
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Автобус попал в ДТП в Краснодарском крае, около города Кропоткина, есть пострадавшие, сообщает краевой главк МЧС России.К ликвидации последствий аварии привлекались от РСЧС 23 человека и девять единиц техники, от МЧС - шесть человек и две единицы техники.По данным оперативного штаба Краснодарского края, 8 сентября в 5.30 утра в Кавказском районе на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь автобус со студентами из Ставропольского края съехал в кювет. "В автобусе находились 46 пассажиров и водитель. В результате ДТП есть пострадавшие, которые направлены в медицинские учреждения для обследования и оказания помощи.... Состояние средней тяжести... По уточнённым данным, доставлены в стационар 4 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что пятерым помощь оказана на месте.
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кропоткин
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происшествия, дтп, кропоткин, краснодарский край, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
06:54 08.09.2021 (обновлено: 08:17 08.09.2021)
 
В Краснодарском крае автобус попал в ДТП

Около города Кропоткина в Краснодарском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Автобус попал в ДТП в Краснодарском крае, около города Кропоткина, есть пострадавшие, сообщает краевой главк МЧС России.
"Поступило сообщение о ДТП на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь, на расстоянии около 20 километров от города Кропоткина в сторону Тбилисского района произошло ДТП с участием междугородного автобуса... В результате ДТП есть пострадавшие, которые направлены в медицинское учреждение для обследования", - говорится в сообщении.
К ликвидации последствий аварии привлекались от РСЧС 23 человека и девять единиц техники, от МЧС - шесть человек и две единицы техники.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, 8 сентября в 5.30 утра в Кавказском районе на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь автобус со студентами из Ставропольского края съехал в кювет. "В автобусе находились 46 пассажиров и водитель. В результате ДТП есть пострадавшие, которые направлены в медицинские учреждения для обследования и оказания помощи.... Состояние средней тяжести... По уточнённым данным, доставлены в стационар 4 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пятерым помощь оказана на месте.
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ПроисшествияДТПКропоткинКраснодарский крайМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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