https://ria.ru/20210908/dtp-1749102540.html

В Краснодарском крае автобус попал в ДТП

В Краснодарском крае автобус попал в ДТП - РИА Новости, 08.09.2021

В Краснодарском крае автобус попал в ДТП

Автобус попал в ДТП в Краснодарском крае, около города Кропоткина, есть пострадавшие, сообщает краевой главк МЧС России. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T06:54

2021-09-08T06:54

2021-09-08T08:17

происшествия

дтп

кропоткин

краснодарский край

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Автобус попал в ДТП в Краснодарском крае, около города Кропоткина, есть пострадавшие, сообщает краевой главк МЧС России.К ликвидации последствий аварии привлекались от РСЧС 23 человека и девять единиц техники, от МЧС - шесть человек и две единицы техники.По данным оперативного штаба Краснодарского края, 8 сентября в 5.30 утра в Кавказском районе на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь автобус со студентами из Ставропольского края съехал в кювет. "В автобусе находились 46 пассажиров и водитель. В результате ДТП есть пострадавшие, которые направлены в медицинские учреждения для обследования и оказания помощи.... Состояние средней тяжести... По уточнённым данным, доставлены в стационар 4 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что пятерым помощь оказана на месте.

https://ria.ru/20210905/avariya-1748744817.html

кропоткин

краснодарский край

москва

россия

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происшествия, дтп, кропоткин, краснодарский край, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия