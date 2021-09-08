https://ria.ru/20210908/donbass-1749269620.html

В ЛНР обвинили Киев в препятствовании урегулированию в Донбассе

В ЛНР обвинили Киев в препятствовании урегулированию в Донбассе - РИА Новости, 08.09.2021

В ЛНР обвинили Киев в препятствовании урегулированию в Донбассе

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в среду вновь проигнорировали попытки Луганска оперативно... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T23:56

2021-09-08T23:56

2021-09-08T23:56

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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в среду вновь проигнорировали попытки Луганска оперативно задействовать координационный механизм для прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.В ЛНР ранее заявили, что в среду украинские силовики пять раз открывали огонь по территории республики, в том числе из арторудий калибром 122 миллиметра."Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК", - сказал представитель пресс-службы.Он уточнил, что Народная милиция ведет постоянное наблюдение за украинскими силовиками, придерживаясь условий действующего перемирия и готова по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210908/tematika-1749251995.html

https://ria.ru/20210908/pushilin-1749182323.html

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, оон, луганск, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр