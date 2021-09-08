Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/donbass-1749269620.html
В ЛНР обвинили Киев в препятствовании урегулированию в Донбассе
В ЛНР обвинили Киев в препятствовании урегулированию в Донбассе - РИА Новости, 08.09.2021
В ЛНР обвинили Киев в препятствовании урегулированию в Донбассе
Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в среду вновь проигнорировали попытки Луганска оперативно... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T23:56
2021-09-08T23:56
в мире
оон
луганск
здоровье - общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4b33bec7ecfd11b289d364a76fb14313.jpg
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в среду вновь проигнорировали попытки Луганска оперативно задействовать координационный механизм для прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.В ЛНР ранее заявили, что в среду украинские силовики пять раз открывали огонь по территории республики, в том числе из арторудий калибром 122 миллиметра."Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК", - сказал представитель пресс-службы.Он уточнил, что Народная милиция ведет постоянное наблюдение за украинскими силовиками, придерживаясь условий действующего перемирия и готова по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210908/tematika-1749251995.html
https://ria.ru/20210908/pushilin-1749182323.html
луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_410:95:3015:2048_1920x0_80_0_0_372cda7bd20a357de6083a48ad1eb670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, луганск, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
23:56 08.09.2021
 
В ЛНР обвинили Киев в препятствовании урегулированию в Донбассе

В ЛНР обвинили Киев в препятствовании попыткам Луганска нормализовать ситуацию в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в среду вновь проигнорировали попытки Луганска оперативно задействовать координационный механизм для прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В ЛНР ранее заявили, что в среду украинские силовики пять раз открывали огонь по территории республики, в том числе из арторудий калибром 122 миллиметра.
"Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что Народная милиция ведет постоянное наблюдение за украинскими силовиками, придерживаясь условий действующего перемирия и готова по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 20:13
Источник: Киев пытался продавить "газовую тематику" на встрече по Донбассу
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 14:08
Донбасс стал ближе к России благодаря участию в выборах, заявил Пушилин
 
В миреООНЛуганскЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния