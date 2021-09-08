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В ЛНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ силовиков в Донбассе
В ЛНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ силовиков в Донбассе - РИА Новости, 08.09.2021
В ЛНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:36
2021-09-08T10:36
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
станица луганская
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Станица Луганская и Малиновое в Донбассе, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Станица Луганская и Малиновое… мобильные группы 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику ВСУ в этих районах. Озвученные факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 7 сентября.
https://ria.ru/20210908/donbass-1749113623.html
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киев
луганская народная республика
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, станица луганская, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
10:36 08.09.2021
 
В ЛНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ силовиков в Донбассе

В ЛНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ силовиков у двух населенных пунктов в Донбассе

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Станица Луганская и Малиновое в Донбассе, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
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"В районах населенных пунктов Станица Луганская и Малиновое… мобильные группы 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику ВСУ в этих районах. Озвученные факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 7 сентября.
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В миреКиевВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСтаница ЛуганскаяОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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