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В ЛНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ силовиков в Донбассе
В ЛНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ силовиков в Донбассе - РИА Новости, 08.09.2021
В ЛНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:36
2021-09-08T10:36
2021-09-08T10:36
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вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Станица Луганская и Малиновое в Донбассе, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Станица Луганская и Малиновое… мобильные группы 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику ВСУ в этих районах. Озвученные факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 7 сентября.
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, станица луганская, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ силовиков в Донбассе
В ЛНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ силовиков у двух населенных пунктов в Донбассе