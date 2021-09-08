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В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 08.09.2021
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики обстреляли село Веселое в пригороде Донецка, выпустив по нему 24 мины калибром 120 миллиметров, сообщили в среду в представительстве... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:20
2021-09-08T11:23
в мире
киев
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Веселое в пригороде Донецка, выпустив по нему 24 мины калибром 120 миллиметров, сообщили в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Опытное – Веселое (под контролем Киева и ДНР соответственно – ред.). Выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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донецк (донецкая область)
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в мире, киев, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
10:20 08.09.2021 (обновлено: 11:23 08.09.2021)
 
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили, что украинские силовики из минометов обстреляли пригород Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Киевском районе Донецка
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Веселое в пригороде Донецка, выпустив по нему 24 мины калибром 120 миллиметров, сообщили в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Опытное – Веселое (под контролем Киева и ДНР соответственно – ред.). Выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 09:28
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
 
В миреКиевДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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