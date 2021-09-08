https://ria.ru/20210908/donbass-1749122054.html
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 08.09.2021
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики обстреляли село Веселое в пригороде Донецка, выпустив по нему 24 мины калибром 120 миллиметров, сообщили в среду в представительстве... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:20
2021-09-08T10:20
2021-09-08T11:23
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Веселое в пригороде Донецка, выпустив по нему 24 мины калибром 120 миллиметров, сообщили в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Опытное – Веселое (под контролем Киева и ДНР соответственно – ред.). Выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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в мире, киев, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
10:20 08.09.2021 (обновлено: 11:23 08.09.2021)
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили, что украинские силовики из минометов обстреляли пригород Донецка