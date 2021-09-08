https://ria.ru/20210908/donbass-1749122054.html

В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 08.09.2021

В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики обстреляли село Веселое в пригороде Донецка, выпустив по нему 24 мины калибром 120 миллиметров, сообщили в среду в представительстве... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:20

2021-09-08T10:20

2021-09-08T11:23

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донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Веселое в пригороде Донецка, выпустив по нему 24 мины калибром 120 миллиметров, сообщили в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Опытное – Веселое (под контролем Киева и ДНР соответственно – ред.). Выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

https://ria.ru/20210908/donbass-1749113623.html

киев

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

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в мире, киев, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр