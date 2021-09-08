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В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 08.09.2021
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:28
2021-09-08T09:28
2021-09-08T09:31
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, огонь велся по подконтрольному ЛНР селу Желобок из стрелкового оружия.
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РИА Новости
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:28 08.09.2021 (обновлено: 09:31 08.09.2021)
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР сообщили об обстреле украинскими силовиками села Желобок