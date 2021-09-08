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После опрокидывания катера под Мурманском завели уголовное дело

После опрокидывания катера под Мурманском завели уголовное дело - РИА Новости, 08.09.2021

После опрокидывания катера под Мурманском завели уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта завели после опрокидывания катера под Мурманском, сообщается на сайте РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:25

2021-09-08T09:25

2021-09-08T09:25

происшествия

мурманск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта завели после опрокидывания катера под Мурманском, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - говорится в сообщении.По данным следствия, во вторник маломерное судно под управлением судоводителя с четырьмя пассажирами на борту вышло из поселка Лиинахамари для ловли рыбы в бухту Большая щель. Около полудня судно опрокинулось из-за резкого крена от волны, два пассажира и капитан оказались в воде."Дрейфующее судно было обнаружено перевернувшимся у берега с выжившим мужчиной 1962 года рождения. В настоящее время поисковая и спасательная операция продолжается", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210824/kater-1747060391.html

мурманск

россия

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происшествия, мурманск, следственный комитет россии (ск рф), россия