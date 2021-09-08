07:46 08.09.2021 (обновлено: 20:46 17.09.2021)
Благоустройство Дмитровского переулка завершили в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Благоустройство Дмитровского переулка завершили в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по комплексному благоустройству Дмитровского переулка. Небольшой переулок протяженностью 250 метров расположен параллельно Столешникову переулку и связывает улицы Большая Дмитровка и Петровка", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что во время работ убрали в кабельную канализацию "воздушные" провода, проложили дополнительный участок водосточной сети и установили семь новых дождеприемных решеток. Тротуары расширили – в среднем на 75 сантиметров – благодаря оптимизации ширины проезжей части, отделили от дороги бордюрным камнем и замостили.
"Дорожное покрытие обновили и создали дополнительные парковочные места, в их числе – три для маломобильных горожан. Для предпочитающих велотранспорт оборудовали пять велопарковок. Подвесное освещение заменили стилизованными под старину фонарями, установили удобные скамейки, две навигационные стелы и урны", - добавили в пресс-службе.