https://ria.ru/20210908/blagoustroystvo-1750613854.html

Благоустройство Дмитровского переулка завершили в Москве

Благоустройство Дмитровского переулка завершили в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Благоустройство Дмитровского переулка завершили в Москве

Благоустройство Дмитровского переулка завершили в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-08T07:46

2021-09-08T07:46

2021-09-17T20:46

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Благоустройство Дмитровского переулка завершили в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.В пресс-службе отметили, что во время работ убрали в кабельную канализацию "воздушные" провода, проложили дополнительный участок водосточной сети и установили семь новых дождеприемных решеток. Тротуары расширили – в среднем на 75 сантиметров – благодаря оптимизации ширины проезжей части, отделили от дороги бордюрным камнем и замостили.

https://ria.ru/20210830/blagoustroystvo-1748135508.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы