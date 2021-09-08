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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20210908/bezrabotitsa-1749241161.html
В Омской области уровень безработицы снизился в 3,5 раза
В Омской области уровень безработицы снизился в 3,5 раза - РИА Новости, 08.09.2021
В Омской области уровень безработицы снизился в 3,5 раза
Рынок труда Омской области продолжает стабилизироваться, количество безработных составляет 15,6 тысячи человек против 56 тысяч человек в прошлом году, сообщили... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:46
2021-09-08T18:46
омская область
безработица
омская область
россия
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ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Рынок труда Омской области продолжает стабилизироваться, количество безработных составляет 15,6 тысячи человек против 56 тысяч человек в прошлом году, сообщили в пресс-службе правительства региона.В среду на заседании правительства Омской области озвучили положительную динамику на рынке труда региона, который, как и везде в России, пострадал из-за пандемии. Меры по стимуляции занятости дали свой результат."Рынок труда Омской области продолжает стабилизироваться. На сегодняшний день количество зарегистрированных безработных составляет 15,6 тысячи человек. Год назад этот показатель был в 3,5 раза больше и составлял 56 тысяч человек", - говорится в сообщении правительства региона.На заседании кабмин утвердил изменения в комплекс мер по восстановлению рынка труда, что позволит увеличить количество занятых омичей до 68 тысяч человек."За счет внесенных изменений в 2021 году мы планируем трудоустроить 38 тысяч человек. Изменения также позволят организовать профессиональное обучение, в том числе в рамках национального проекта "Демография", для 2,5 тысячи соискателей", – отметил зампред правительства, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.В комплекс мер по стимулированию занятости входят социальные контракты. С этого года размер соцконтракта вырос и составляет: на открытие своего дела – 250 тысяч рублей; на поиск работы – 44 тысячи рублей; на развитие ЛПХ – 100 тысяч рублей. В Омской области также в рамках комплекса мер продолжается стимулирование найма безработных. Уже трудоустроено порядка тысячи соискателей. За каждого принятого в штат человека работодатель получает 57,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210902/trud-1748262419.html
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безработица, омская область, россия
18:46 08.09.2021
 
В Омской области уровень безработицы снизился в 3,5 раза

Власти Омской области: безработица снизилась в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвято-Успенский кафедральный собор в Омске
Свято-Успенский кафедральный собор в Омске - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Рынок труда Омской области продолжает стабилизироваться, количество безработных составляет 15,6 тысячи человек против 56 тысяч человек в прошлом году, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В среду на заседании правительства Омской области озвучили положительную динамику на рынке труда региона, который, как и везде в России, пострадал из-за пандемии. Меры по стимуляции занятости дали свой результат.
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 02:51
Рынок труда в России вернулся на допандемический уровень, заявил Котяков
"Рынок труда Омской области продолжает стабилизироваться. На сегодняшний день количество зарегистрированных безработных составляет 15,6 тысячи человек. Год назад этот показатель был в 3,5 раза больше и составлял 56 тысяч человек", - говорится в сообщении правительства региона.
На заседании кабмин утвердил изменения в комплекс мер по восстановлению рынка труда, что позволит увеличить количество занятых омичей до 68 тысяч человек.
"За счет внесенных изменений в 2021 году мы планируем трудоустроить 38 тысяч человек. Изменения также позволят организовать профессиональное обучение, в том числе в рамках национального проекта "Демография", для 2,5 тысячи соискателей", – отметил зампред правительства, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.
В комплекс мер по стимулированию занятости входят социальные контракты. С этого года размер соцконтракта вырос и составляет: на открытие своего дела – 250 тысяч рублей; на поиск работы – 44 тысячи рублей; на развитие ЛПХ – 100 тысяч рублей. В Омской области также в рамках комплекса мер продолжается стимулирование найма безработных. Уже трудоустроено порядка тысячи соискателей. За каждого принятого в штат человека работодатель получает 57,5 тысячи рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 11:35
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