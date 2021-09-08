https://ria.ru/20210908/bezrabotitsa-1749241161.html

В Омской области уровень безработицы снизился в 3,5 раза

В Омской области уровень безработицы снизился в 3,5 раза - РИА Новости, 08.09.2021

В Омской области уровень безработицы снизился в 3,5 раза

Рынок труда Омской области продолжает стабилизироваться, количество безработных составляет 15,6 тысячи человек против 56 тысяч человек в прошлом году, сообщили... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T18:46

2021-09-08T18:46

2021-09-08T18:46

омская область

безработица

омская область

россия

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ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Рынок труда Омской области продолжает стабилизироваться, количество безработных составляет 15,6 тысячи человек против 56 тысяч человек в прошлом году, сообщили в пресс-службе правительства региона.В среду на заседании правительства Омской области озвучили положительную динамику на рынке труда региона, который, как и везде в России, пострадал из-за пандемии. Меры по стимуляции занятости дали свой результат."Рынок труда Омской области продолжает стабилизироваться. На сегодняшний день количество зарегистрированных безработных составляет 15,6 тысячи человек. Год назад этот показатель был в 3,5 раза больше и составлял 56 тысяч человек", - говорится в сообщении правительства региона.На заседании кабмин утвердил изменения в комплекс мер по восстановлению рынка труда, что позволит увеличить количество занятых омичей до 68 тысяч человек."За счет внесенных изменений в 2021 году мы планируем трудоустроить 38 тысяч человек. Изменения также позволят организовать профессиональное обучение, в том числе в рамках национального проекта "Демография", для 2,5 тысячи соискателей", – отметил зампред правительства, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.В комплекс мер по стимулированию занятости входят социальные контракты. С этого года размер соцконтракта вырос и составляет: на открытие своего дела – 250 тысяч рублей; на поиск работы – 44 тысячи рублей; на развитие ЛПХ – 100 тысяч рублей. В Омской области также в рамках комплекса мер продолжается стимулирование найма безработных. Уже трудоустроено порядка тысячи соискателей. За каждого принятого в штат человека работодатель получает 57,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210902/trud-1748262419.html

https://ria.ru/20210908/vvp-1749138227.html

омская область

россия

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безработица, омская область, россия