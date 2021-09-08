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ПСБ откроет осенью три новых региональных центра уличного баскетбола

ПСБ откроет осенью три новых региональных центра уличного баскетбола - РИА Новости, 08.09.2021

ПСБ откроет осенью три новых региональных центра уличного баскетбола

ПСБ до конца 2021 года откроет три новых региональных центра уличного баскетбола в Чебоксарах, Тюмени и Волгограде, заявил на IX международном форуме "Россия –... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:06

2021-09-08T14:06

2021-09-08T14:06

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ПСБ до конца 2021 года откроет три новых региональных центра уличного баскетбола в Чебоксарах, Тюмени и Волгограде, заявил на IX международном форуме "Россия – спортивная держава" в Казани директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.Как сообщает пресс-служба банка, на круглом столе "Развитие профессионального спорта в субъектах РФ с учетом трансформации модели его финансирования" участники обсудили экономические и организационные аспекты развития профессионального спорта, в том числе в регионах. Примером стал представленный опыт ПСБ по строительству Центров уличного баскетбола для российских городов. "Тема поддержки и финансирования спорта является актуальной и широко обсуждаемой, в том числе в свете новых поставленных приоритетов по развитию физической культуры и спорта в стране. ПСБ последние несколько лет уделяет пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры в российских регионах, поддерживает спортивные мероприятия, федерации и профессиональные спортивные клубы, а также популяризирует культуру массового спорта среди сотрудников и жителей России. Одной из таких инициатив является масштабный социальный спортивный проект "ПСБ – Детям", реализуемый совместно с Российской Федерацией Баскетбола. За последний год мы построили три Центра уличного баскетбола международного уровня - в Новомосковске, Туле, Калининграде, где могут заниматься все желающие - как любители, так и профессионалы. В наших планах осенью запустить еще три таких центра - в Чебоксарах, Тюмени и Волгограде. Кроме того, мы продолжим развитие этого проекта и планируем открыть еще порядка 35 новых центров до 2025 года", – сказал в своем выступлении Бегунц, слова которого приводит пресс-служба.По словам президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко, такие структурные проекты необходимы российским городам. Центры уличного баскетбола (ЦУБ), открытые в 2021 году, полностью соответствуют регламенту ФИБА, позволяют проводить международные соревнования, предназначены для свободного посещения. Они оборудованы баскетбольной и стритбольными площадками, трибунами для зрителей, в зоне воркаут установлены тренажеры. Вся территория ЦУБ покрыта специализированным многослойным долговечным акриловым покрытием, отмечает пресс-служба кредитной организации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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