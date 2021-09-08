https://ria.ru/20210908/avtomobilisty-1749210199.html

"Больше свободы, чем в ЕС": в Польше позавидовали российским автомобилистам

"Больше свободы, чем в ЕС": в Польше позавидовали российским автомобилистам - РИА Новости, 08.09.2021

"Больше свободы, чем в ЕС": в Польше позавидовали российским автомобилистам

Читатели польской газеты Interia прокомментировали возможные изменения в российских правилах дорожного движения. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:40

2021-09-08T16:40

2021-09-08T17:16

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia прокомментировали возможные изменения в российских правилах дорожного движения.На автострадах М11, "Нева" и М4 "Дон" допустимую скорость могут увеличить до 150 км/ч. Инициативу поддержали как российские политики, так и автоэксперты — по их мнению, такая мера повысит уровень безопасности на российских дорогах.Это вызвало бурную реакцию польских читателей, так как в Европе призывают ужесточать ПДД и, в частности, снижать лимит разрешенной скорости."Похоже, в России больше свободы, чем в Евросоюзе. Пора всерьез подумать о выходе из этой странной организации, иначе мы кончим, передвигаясь на электрическом велосипеде, питаясь котлетами из нута и сидя в холодной квартире, освещенной керосиновой лампой (если у нас вообще останутся собственные квартиры", — возмутился Delta.Некоторые пользователи сайта отметили, что автомобилисты преодолевают длинные маршруты с высокой скоростью быстрее, особенно ночью. Кроме того, такая мера снизит число ДТП из-за уснувших за рулем водителей."И хорошо! Большая пропускная способность дороги и уменьшение количества выхлопов — это решение двух проблем: с пробками и с экологией", — подытожил Adam.Ранее глава МВД Михаил Черников заявил, что он категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час и уменьшения вдвое "нештрафуемого порога". По его словам, он, будучи автолюбителем, не представляет, как можно ехать так медленно, когда по разделительной полосе движутся со скоростью до 150 километров в час.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210731/pdd-1743756427.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/parizh-1748069116.html

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европа, польша, евросоюз, авто, россия