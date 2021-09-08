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"Больше свободы, чем в ЕС": в Польше позавидовали российским автомобилистам
"Больше свободы, чем в ЕС": в Польше позавидовали российским автомобилистам - РИА Новости, 08.09.2021
"Больше свободы, чем в ЕС": в Польше позавидовали российским автомобилистам
Читатели польской газеты Interia прокомментировали возможные изменения в российских правилах дорожного движения. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:40
2021-09-08T17:16
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia прокомментировали возможные изменения в российских правилах дорожного движения.На автострадах М11, "Нева" и М4 "Дон" допустимую скорость могут увеличить до 150 км/ч. Инициативу поддержали как российские политики, так и автоэксперты — по их мнению, такая мера повысит уровень безопасности на российских дорогах.Это вызвало бурную реакцию польских читателей, так как в Европе призывают ужесточать ПДД и, в частности, снижать лимит разрешенной скорости."Похоже, в России больше свободы, чем в Евросоюзе. Пора всерьез подумать о выходе из этой странной организации, иначе мы кончим, передвигаясь на электрическом велосипеде, питаясь котлетами из нута и сидя в холодной квартире, освещенной керосиновой лампой (если у нас вообще останутся собственные квартиры", — возмутился Delta.Некоторые пользователи сайта отметили, что автомобилисты преодолевают длинные маршруты с высокой скоростью быстрее, особенно ночью. Кроме того, такая мера снизит число ДТП из-за уснувших за рулем водителей."И хорошо! Большая пропускная способность дороги и уменьшение количества выхлопов — это решение двух проблем: с пробками и с экологией", — подытожил Adam.Ранее глава МВД Михаил Черников заявил, что он категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час и уменьшения вдвое "нештрафуемого порога". По его словам, он, будучи автолюбителем, не представляет, как можно ехать так медленно, когда по разделительной полосе движутся со скоростью до 150 километров в час.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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европа, польша, евросоюз, авто, россия
16:40 08.09.2021 (обновлено: 17:16 08.09.2021)
 
"Больше свободы, чем в ЕС": в Польше позавидовали российским автомобилистам

Читатели польской газеты Interia позавидовали российским водителям из-за изменений ПДД

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia прокомментировали возможные изменения в российских правилах дорожного движения.
На автострадах М11, "Нева" и М4 "Дон" допустимую скорость могут увеличить до 150 км/ч. Инициативу поддержали как российские политики, так и автоэксперты — по их мнению, такая мера повысит уровень безопасности на российских дорогах.
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Это вызвало бурную реакцию польских читателей, так как в Европе призывают ужесточать ПДД и, в частности, снижать лимит разрешенной скорости.
"Похоже, в России больше свободы, чем в Евросоюзе. Пора всерьез подумать о выходе из этой странной организации, иначе мы кончим, передвигаясь на электрическом велосипеде, питаясь котлетами из нута и сидя в холодной квартире, освещенной керосиновой лампой (если у нас вообще останутся собственные квартиры", — возмутился Delta.
"Говорят, что россияне — отсталый народ, а, как мы видим, они умнее Запада", — написал Ali.
Некоторые пользователи сайта отметили, что автомобилисты преодолевают длинные маршруты с высокой скоростью быстрее, особенно ночью. Кроме того, такая мера снизит число ДТП из-за уснувших за рулем водителей.
"В России больше веток метро, чем в Польше автострад", — пошутил Pol.
"И хорошо! Большая пропускная способность дороги и уменьшение количества выхлопов — это решение двух проблем: с пробками и с экологией", — подытожил Adam.
Ранее глава МВД Михаил Черников заявил, что он категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час и уменьшения вдвое "нештрафуемого порога". По его словам, он, будучи автолюбителем, не представляет, как можно ехать так медленно, когда по разделительной полосе движутся со скоростью до 150 километров в час.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
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31 августа, 20:04В мире
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