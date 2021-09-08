https://ria.ru/20210908/armeniya-1749114793.html
Суд в Ереване арестовал экс-генпрокурора Армении
Суд в Ереване арестовал экс-генпрокурора Армении - РИА Новости, 08.09.2021
Суд в Ереване арестовал экс-генпрокурора Армении
Суд в Ереване арестовал бывшего генпрокурора и экс-главу Следственного комитета Армении Агвана Овсепяна, передает онлайн-ресурс pastinfo.am, со ссылкой на... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:38
2021-09-08T09:38
2021-09-08T09:38
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ЕРЕВАН, 8 сен – РИА Новости. Суд в Ереване арестовал бывшего генпрокурора и экс-главу Следственного комитета Армении Агвана Овсепяна, передает онлайн-ресурс pastinfo.am, со ссылкой на адвоката экс-генпрокурора Сасуна Рафаеляна.Овсепян ранее был задержан по подозрению в незаконном предпринимательстве, отмывании денег, взяточничестве и мошенничестве."Судья Мнацакан Мартиросян удовлетворил ходатайство следователя специальной следственной службы об аресте Овсепяна", - говорится в сообщении. Защита бывшего генпрокурора намерена обжаловать это решение.Ранее в специальной следственной службе сообщили, что Овсепяну предъявлено обвинение по статьям "незаконное участие в предпринимательской деятельности", "получение взятки в особо крупных размерах", "мошенничество в особо крупных размерах", "легализация (отмывание денег) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах". Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210907/armeniya-1749000480.html
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в мире, армения, ереван, агван овсепян
Суд в Ереване арестовал экс-генпрокурора Армении
Суд в Ереване арестовал экс-генпрокурора Армении Агвана Овсепяна