https://ria.ru/20210908/armeniya-1749114793.html

Суд в Ереване арестовал экс-генпрокурора Армении

Суд в Ереване арестовал экс-генпрокурора Армении - РИА Новости, 08.09.2021

Суд в Ереване арестовал экс-генпрокурора Армении

Суд в Ереване арестовал бывшего генпрокурора и экс-главу Следственного комитета Армении Агвана Овсепяна, передает онлайн-ресурс pastinfo.am, со ссылкой на... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:38

2021-09-08T09:38

2021-09-08T09:38

в мире

армения

ереван

агван овсепян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599895789_0:331:3052:2048_1920x0_80_0_0_39355ae8bf465bbc0a2c0b743665ba7a.jpg

ЕРЕВАН, 8 сен – РИА Новости. Суд в Ереване арестовал бывшего генпрокурора и экс-главу Следственного комитета Армении Агвана Овсепяна, передает онлайн-ресурс pastinfo.am, со ссылкой на адвоката экс-генпрокурора Сасуна Рафаеляна.Овсепян ранее был задержан по подозрению в незаконном предпринимательстве, отмывании денег, взяточничестве и мошенничестве."Судья Мнацакан Мартиросян удовлетворил ходатайство следователя специальной следственной службы об аресте Овсепяна", - говорится в сообщении. Защита бывшего генпрокурора намерена обжаловать это решение.Ранее в специальной следственной службе сообщили, что Овсепяну предъявлено обвинение по статьям "незаконное участие в предпринимательской деятельности", "получение взятки в особо крупных размерах", "мошенничество в особо крупных размерах", "легализация (отмывание денег) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах". Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210907/armeniya-1749000480.html

https://ria.ru/20210613/mer-1736880033.html

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, ереван, агван овсепян