https://ria.ru/20210908/analitiki-1749189985.html

Аналитики ВТБ Капитал — лучшие в России — Institutional Investor

Аналитики ВТБ Капитал — лучшие в России — Institutional Investor - РИА Новости, 08.09.2021

Аналитики ВТБ Капитал — лучшие в России — Institutional Investor

Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла первое место в России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 среди институциональных... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:38

2021-09-08T14:38

2021-09-08T14:38

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втб

втб капитал

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла первое место в России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 среди институциональных инвесторов и аналитиков, сообщает пресс-служба ВТБ.В частности, аналитическая команда инвестбанка стала первой по региону EMEA в категориях "Аналитика российского рынка", "Металлургический и горнодобывающий сектор России" и "Акции малой и средней капитализации России". В отраслях "Нефть и газ России" и "Телекоммуникации и медиа России" аналитики ВТБ Капитал заняли второе место.В индивидуальных рэнкингах в соответствии с опросом Institutional Investor эксперты инвестбанка заняли семь позиций. Первые места среди аналитиков российского рынка заняли эксперты инвестбанка в категориях "Металлургический и горнодобывающий сектор России", "Нефть и газ России" и "Акции малой и средней капитализации России", вторые места – "Энергетика EMEA" и "Телекоммуникации и медиа России", третьи места – "Банки и финансовый сектор России" и "Акции малой и средней капитализации России"."Аналитическая команда ВТБ Капитал – это 35 экспертов, которые покрывают порядка 115 компаний и выпускают более трех тысяч обзоров в год. Глубокое понимание глобальных трендов, доскональное знание отдельных отраслей экономики и анализируемых компаний, стабильно высокое качество предоставляемой информации – наши главные конкурентные преимущества на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки", – сказал руководитель аналитического департамента ВТБ Капитал Дмитрий Дмитриев.Пресс-служба ВТБ уточняет, что в тайном голосовании Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 приняли участие около тысячи человек из 538 компаний. Участники опроса сначала оценили команды экспертов в каждой отрасли, а потом – отдельных аналитиков. Подсчет голосов проводился путем взвешивания каждого голоса на основе активов под управлением ответившей фирмы в том или ином секторе.

https://ria.ru/20210513/biznes-1732125989.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, втб, втб капитал