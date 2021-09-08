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Аналитики ВТБ Капитал — лучшие в России — Institutional Investor
Аналитики ВТБ Капитал — лучшие в России — Institutional Investor - РИА Новости, 08.09.2021
Аналитики ВТБ Капитал — лучшие в России — Institutional Investor
Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла первое место в России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 среди институциональных... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:38
2021-09-08T14:38
новости компаний - экономика
втб
втб капитал
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла первое место в России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 среди институциональных инвесторов и аналитиков, сообщает пресс-служба ВТБ.В частности, аналитическая команда инвестбанка стала первой по региону EMEA в категориях "Аналитика российского рынка", "Металлургический и горнодобывающий сектор России" и "Акции малой и средней капитализации России". В отраслях "Нефть и газ России" и "Телекоммуникации и медиа России" аналитики ВТБ Капитал заняли второе место.В индивидуальных рэнкингах в соответствии с опросом Institutional Investor эксперты инвестбанка заняли семь позиций. Первые места среди аналитиков российского рынка заняли эксперты инвестбанка в категориях "Металлургический и горнодобывающий сектор России", "Нефть и газ России" и "Акции малой и средней капитализации России", вторые места – "Энергетика EMEA" и "Телекоммуникации и медиа России", третьи места – "Банки и финансовый сектор России" и "Акции малой и средней капитализации России"."Аналитическая команда ВТБ Капитал – это 35 экспертов, которые покрывают порядка 115 компаний и выпускают более трех тысяч обзоров в год. Глубокое понимание глобальных трендов, доскональное знание отдельных отраслей экономики и анализируемых компаний, стабильно высокое качество предоставляемой информации – наши главные конкурентные преимущества на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки", – сказал руководитель аналитического департамента ВТБ Капитал Дмитрий Дмитриев.Пресс-служба ВТБ уточняет, что в тайном голосовании Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 приняли участие около тысячи человек из 538 компаний. Участники опроса сначала оценили команды экспертов в каждой отрасли, а потом – отдельных аналитиков. Подсчет голосов проводился путем взвешивания каждого голоса на основе активов под управлением ответившей фирмы в том или ином секторе.
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новости компаний - экономика, втб, втб капитал
14:38 08.09.2021
 

Аналитики ВТБ Капитал — лучшие в России — Institutional Investor

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Стенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла первое место в России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 среди институциональных инвесторов и аналитиков, сообщает пресс-служба ВТБ.
В частности, аналитическая команда инвестбанка стала первой по региону EMEA в категориях "Аналитика российского рынка", "Металлургический и горнодобывающий сектор России" и "Акции малой и средней капитализации России". В отраслях "Нефть и газ России" и "Телекоммуникации и медиа России" аналитики ВТБ Капитал заняли второе место.
В индивидуальных рэнкингах в соответствии с опросом Institutional Investor эксперты инвестбанка заняли семь позиций. Первые места среди аналитиков российского рынка заняли эксперты инвестбанка в категориях "Металлургический и горнодобывающий сектор России", "Нефть и газ России" и "Акции малой и средней капитализации России", вторые места – "Энергетика EMEA" и "Телекоммуникации и медиа России", третьи места – "Банки и финансовый сектор России" и "Акции малой и средней капитализации России".
"Аналитическая команда ВТБ Капитал – это 35 экспертов, которые покрывают порядка 115 компаний и выпускают более трех тысяч обзоров в год. Глубокое понимание глобальных трендов, доскональное знание отдельных отраслей экономики и анализируемых компаний, стабильно высокое качество предоставляемой информации – наши главные конкурентные преимущества на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки", – сказал руководитель аналитического департамента ВТБ Капитал Дмитрий Дмитриев.
Пресс-служба ВТБ уточняет, что в тайном голосовании Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 приняли участие около тысячи человек из 538 компаний. Участники опроса сначала оценили команды экспертов в каждой отрасли, а потом – отдельных аналитиков. Подсчет голосов проводился путем взвешивания каждого голоса на основе активов под управлением ответившей фирмы в том или ином секторе.
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