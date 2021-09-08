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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/aktivy-1749198200.html
Талибы попросили США выдать замороженные активы Афганистана, сообщили СМИ
Талибы попросили США выдать замороженные активы Афганистана, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2021
Талибы попросили США выдать замороженные активы Афганистана, сообщили СМИ
Движение "Талибан"* просит США выдать им около 10 миллиардов долларов замороженных средств Афганистана, сообщает телеканал Shamshad News со ссылкой на члена... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:14
2021-09-08T15:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* просит США выдать им около 10 миллиардов долларов замороженных средств Афганистана, сообщает телеканал Shamshad News со ссылкой на члена движения Халиля аль-Рахмана Хаккани, который во вторник был назначен и.о. министра по делам беженцев во временном правительстве Афганистана.Отмечается, что талибы также призывают передать стране миллиарды долларов, выделенных ранее на помощь Афганистану и реабилитацию страны. Хаккани также призвал США и ООН исключить имена лидеров "Талибана"* из санкционных списков.Ранее сообщалось, что США в августе заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству АфганистанаМесяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под усиленной охраной американских военных, шла экстренная массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210908/soprotivlenie-1749179693.html
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сша
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в мире, сша, кабул (город), оон, талибан, афганистан
15:14 08.09.2021
 
Талибы попросили США выдать замороженные активы Афганистана, сообщили СМИ

Shamshad News: движение "Талибан"* попросило США выдать около десяти миллиардов долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России)
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* просит США выдать им около 10 миллиардов долларов замороженных средств Афганистана, сообщает телеканал Shamshad News со ссылкой на члена движения Халиля аль-Рахмана Хаккани, который во вторник был назначен и.о. министра по делам беженцев во временном правительстве Афганистана.
Отмечается, что талибы также призывают передать стране миллиарды долларов, выделенных ранее на помощь Афганистану и реабилитацию страны. Хаккани также призвал США и ООН исключить имена лидеров "Талибана"* из санкционных списков.
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 13:57
Посол Афганистана рассказал о сопротивлении в Панджшере
Ранее сообщалось, что США в августе заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана
Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под усиленной охраной американских военных, шла экстренная массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.
* Террористическая организация, запрещена в России
Афганские женщины по время антипакистанской акции протеста в Кабуле - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:04
Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)ООНТалибанАфганистан
 
 
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