https://ria.ru/20210908/aktivy-1749198200.html

Талибы попросили США выдать замороженные активы Афганистана, сообщили СМИ

Талибы попросили США выдать замороженные активы Афганистана, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2021

Талибы попросили США выдать замороженные активы Афганистана, сообщили СМИ

Движение "Талибан"* просит США выдать им около 10 миллиардов долларов замороженных средств Афганистана, сообщает телеканал Shamshad News со ссылкой на члена... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:14

2021-09-08T15:14

2021-09-08T15:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747714497_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_e5207d8f3f3efbf56a8b24b62f3d5576.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* просит США выдать им около 10 миллиардов долларов замороженных средств Афганистана, сообщает телеканал Shamshad News со ссылкой на члена движения Халиля аль-Рахмана Хаккани, который во вторник был назначен и.о. министра по делам беженцев во временном правительстве Афганистана.Отмечается, что талибы также призывают передать стране миллиарды долларов, выделенных ранее на помощь Афганистану и реабилитацию страны. Хаккани также призвал США и ООН исключить имена лидеров "Талибана"* из санкционных списков.Ранее сообщалось, что США в августе заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству АфганистанаМесяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под усиленной охраной американских военных, шла экстренная массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210908/soprotivlenie-1749179693.html

https://ria.ru/20210908/protest-1749148284.html

сша

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), оон, талибан, афганистан