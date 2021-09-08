https://ria.ru/20210908/afganistan-1749196550.html

Путин и глава Евросовета обсудили Афганистан

Путин и глава Евросовета обсудили Афганистан - РИА Новости, 08.09.2021

Путин и глава Евросовета обсудили Афганистан

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили Афганистан, подчеркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:07

2021-09-08T15:07

2021-09-08T15:07

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

владимир путин

европейский совет

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили Афганистан, подчеркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Проведен обстоятельный обмен мнениями по событиям в Афганистане. С обеих сторон подчеркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учете интересов всех групп населения", - говорится в сообщении.Месяц назад талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под усиленной охраной американских военных, шла экстренная массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи. * Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210908/pravitelstvo-1749165973.html

https://ria.ru/20210908/ugrozy-1749158431.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, владимир путин, европейский совет, шарль мишель, россия