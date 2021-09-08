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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/afganistan-1749187303.html
Освещавших кабульские протесты журналистов отпустили, сообщили СМИ
Освещавших кабульские протесты журналистов отпустили, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2021
Освещавших кабульские протесты журналистов отпустили, сообщили СМИ
Афганские журналисты, освещавшие шествие жительниц Кабула с требованием предоставить женщинам право управлять страной, уже освобождены, перед этим работников... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:29
2021-09-08T14:29
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
герат (провинция)
парван
россия
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КАБУЛ, 8 сен - РИА Новости. Афганские журналисты, освещавшие шествие жительниц Кабула с требованием предоставить женщинам право управлять страной, уже освобождены, перед этим работников СМИ избили задержавшие их талибы (движение запрещено в РФ как террористическое), сообщил главный редактор местной газеты Ettelaatroz Заки Дарияби.В своем аккаунте в Twitter Дарияби написал, что пострадавших коллег госпитализируют с травмами от побоев. Ранее он сообщил, что талибы начали применять силу против женщин, вышедших на акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части Кабула, и задержали пять журналистов газеты, которые освещали акцию.Со своей стороны, спикер талибов Забиулла Муджахид на волне протестов в Кабуле 7 сентября заявил, что новые власти Афганистана запрещают освещать подобные акции, поскольку считают их незаконными.Это уже не первая акция, в ходе которой афганцы выражают недовольство политикой талибов. Седьмого сентября жители столицы вышли на улицы после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.Месяц назад талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20210908/protest-1749148284.html
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749075705.html
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в мире, оон, талибан, герат (провинция), парван, россия
14:29 08.09.2021
 
Освещавших кабульские протесты журналистов отпустили, сообщили СМИ

Ettelaatroz: освещавших кабульские протесты журналистов отпустили, предварительно их избив

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / Stringer
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КАБУЛ, 8 сен - РИА Новости. Афганские журналисты, освещавшие шествие жительниц Кабула с требованием предоставить женщинам право управлять страной, уже освобождены, перед этим работников СМИ избили задержавшие их талибы (движение запрещено в РФ как террористическое), сообщил главный редактор местной газеты Ettelaatroz Заки Дарияби.
В своем аккаунте в Twitter Дарияби написал, что пострадавших коллег госпитализируют с травмами от побоев. Ранее он сообщил, что талибы начали применять силу против женщин, вышедших на акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части Кабула, и задержали пять журналистов газеты, которые освещали акцию.
Афганские женщины по время антипакистанской акции протеста в Кабуле - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:04
Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин
Со своей стороны, спикер талибов Забиулла Муджахид на волне протестов в Кабуле 7 сентября заявил, что новые власти Афганистана запрещают освещать подобные акции, поскольку считают их незаконными.
Это уже не первая акция, в ходе которой афганцы выражают недовольство политикой талибов. Седьмого сентября жители столицы вышли на улицы после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.
Месяц назад талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 19:30Захват власти в Афганистане талибами
Очевидец сообщил о гибели участников протестов против талибов в Герате
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанГерат (провинция)ПарванРоссия
 
 
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