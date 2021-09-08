Освещавших кабульские протесты журналистов отпустили, сообщили СМИ
Ettelaatroz: освещавших кабульские протесты журналистов отпустили, предварительно их избив
КАБУЛ, 8 сен - РИА Новости. Афганские журналисты, освещавшие шествие жительниц Кабула с требованием предоставить женщинам право управлять страной, уже освобождены, перед этим работников СМИ избили задержавшие их талибы (движение запрещено в РФ как террористическое), сообщил главный редактор местной газеты Ettelaatroz Заки Дарияби.
В своем аккаунте в Twitter Дарияби написал, что пострадавших коллег госпитализируют с травмами от побоев. Ранее он сообщил, что талибы начали применять силу против женщин, вышедших на акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части Кабула, и задержали пять журналистов газеты, которые освещали акцию.
Со своей стороны, спикер талибов Забиулла Муджахид на волне протестов в Кабуле 7 сентября заявил, что новые власти Афганистана запрещают освещать подобные акции, поскольку считают их незаконными.
Это уже не первая акция, в ходе которой афганцы выражают недовольство политикой талибов. Седьмого сентября жители столицы вышли на улицы после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.
Send our journalists to hospital. pic.twitter.com/W3GQ34BPtl— Zaki Daryabi (@ZDaryabi) September 8, 2021
Месяц назад талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.
* Террористическая организация, запрещена в России.