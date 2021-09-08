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Кто руководил Афганистаном до талибов и насколько светскими были режимы

Кто руководил Афганистаном до талибов и насколько светскими были режимы - РИА Новости, 08.09.2021

Кто руководил Афганистаном до талибов и насколько светскими были режимы

"Талибан"*, захвативший власть в Афганистане, объявил состав временного правительства. В него вошли участники движения и его близкие союзники. Возглавит кабинет РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:30

2021-09-08T12:30

2021-09-08T17:16

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"Талибан"*, захвативший власть в Афганистане, объявил состав временного правительства. В него вошли участники движения и его близкие союзники. Возглавит кабинет министров один из отцов-основателей мулла Хасан Ахунд. Общественная и политическая жизнь будет регулироваться нормами шариата. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто руководил страной до прихода талибов и насколько их режимы приближались к статусу светских.* Запрещенная в России террористическая организация

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, династия баракзай, общество, законодательство, народно-демократическая партия афганистана, моджахеды, инфографика, политика, права женщин