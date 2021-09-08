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Кто руководил Афганистаном до талибов и насколько светскими были режимы
Кто руководил Афганистаном до талибов и насколько светскими были режимы - РИА Новости, 08.09.2021
Кто руководил Афганистаном до талибов и насколько светскими были режимы
"Талибан"*, захвативший власть в Афганистане, объявил состав временного правительства. В него вошли участники движения и его близкие союзники. Возглавит кабинет РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:30
2021-09-08T12:30
2021-09-08T17:16
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"Талибан"*, захвативший власть в Афганистане, объявил состав временного правительства. В него вошли участники движения и его близкие союзники. Возглавит кабинет министров один из отцов-основателей мулла Хасан Ахунд. Общественная и политическая жизнь будет регулироваться нормами шариата. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто руководил страной до прихода талибов и насколько их режимы приближались к статусу светских.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, талибан, афганистан, династия баракзай, общество, законодательство, народно-демократическая партия афганистана, моджахеды, инфографика, политика, права женщин