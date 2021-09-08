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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/afganistan-1749115006.html
СМИ: группа вооруженных американцев пыталась попасть в Афганистан
СМИ: группа вооруженных американцев пыталась попасть в Афганистан - РИА Новости, 08.09.2021
СМИ: группа вооруженных американцев пыталась попасть в Афганистан
Семь вооруженных американцев пытались в августе въехать из ОАЭ в Афганистан, чтобы помочь в эвакуации из этой страны, сообщает издание Newsweek со ссылкой на... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:38
2021-09-08T09:38
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
оон
талибан
фбр
россия
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Семь вооруженных американцев пытались в августе въехать из ОАЭ в Афганистан, чтобы помочь в эвакуации из этой страны, сообщает издание Newsweek со ссылкой на попавшую в его распоряжение телеграмму госдепартамента.По его данным, группа граждан США была задержана в аэропорту Дубая 31 августа, после того как "прибыла на частном самолете с огнестрельным оружием". Отмечается, что позднее задержанных освободили под залог."Пассажиры, по имеющимся сообщениям, планировали оказать помощь в эвакуации из Афганистана, но не имели утвержденных планов дальнейшей поездки", - говорится в телеграмме, согласно которой генконсульство США в Дубае взаимодействует с местными властями по данному вопросу.Представитель госдепа подтвердил изданию, что ведомство "осведомлено о сообщениях о гражданах США, задержанных, а затем освобожденных в Дубае". В ФБР также отметили, что в курсе данной ситуации. Подробностей произошедшего ведомства не привели.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Последние две недели августа через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210907/taliby-1749077797.html
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в мире, сша, кабул (город), оон, талибан, фбр, россия
09:38 08.09.2021
 
СМИ: группа вооруженных американцев пыталась попасть в Афганистан

Newsweek: вооруженные американцы пытались попасть в Афганистан, чтобы помочь эвакуации

© AP Photo / U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Семь вооруженных американцев пытались в августе въехать из ОАЭ в Афганистан, чтобы помочь в эвакуации из этой страны, сообщает издание Newsweek со ссылкой на попавшую в его распоряжение телеграмму госдепартамента.
По его данным, группа граждан США была задержана в аэропорту Дубая 31 августа, после того как "прибыла на частном самолете с огнестрельным оружием". Отмечается, что позднее задержанных освободили под залог.
"Пассажиры, по имеющимся сообщениям, планировали оказать помощь в эвакуации из Афганистана, но не имели утвержденных планов дальнейшей поездки", - говорится в телеграмме, согласно которой генконсульство США в Дубае взаимодействует с местными властями по данному вопросу.
Представитель госдепа подтвердил изданию, что ведомство "осведомлено о сообщениях о гражданах США, задержанных, а затем освобожденных в Дубае". В ФБР также отметили, что в курсе данной ситуации. Подробностей произошедшего ведомства не привели.
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Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Последние две недели августа через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
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