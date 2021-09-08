СМИ: группа вооруженных американцев пыталась попасть в Афганистан
Newsweek: вооруженные американцы пытались попасть в Афганистан, чтобы помочь эвакуации
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Семь вооруженных американцев пытались в августе въехать из ОАЭ в Афганистан, чтобы помочь в эвакуации из этой страны, сообщает издание Newsweek со ссылкой на попавшую в его распоряжение телеграмму госдепартамента.
"Пассажиры, по имеющимся сообщениям, планировали оказать помощь в эвакуации из Афганистана, но не имели утвержденных планов дальнейшей поездки", - говорится в телеграмме, согласно которой генконсульство США в Дубае взаимодействует с местными властями по данному вопросу.
Представитель госдепа подтвердил изданию, что ведомство "осведомлено о сообщениях о гражданах США, задержанных, а затем освобожденных в Дубае". В ФБР также отметили, что в курсе данной ситуации. Подробностей произошедшего ведомства не привели.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Последние две недели августа через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещена в России