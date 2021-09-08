03:44 08.09.2021 (обновлено: 03:45 08.09.2021)
Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
В Госдепе заявили об обеспокоенности из-за отсутствия женщин в правительстве Афганистана
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США обеспокоены наличием отдельных лиц и отсутствием женщин в правительстве Афганистана, которое представило накануне движение "Талибан"*, сообщил журналистам представитель госдепартамента.
"Нас беспокоят... (политическая) принадлежность и биографии некоторых (присутствующих в правительстве) лиц", - сказал он.
Дипломат добавил, что кабинет полностью состоит из талибов или их близких союзников и не включает женщин. "Мы давали ясно понять, что, по нашему мнению, афганский народ заслуживает инклюзивного правительства", - сказал он.
Представитель госдепартамента повторил, что судить о талибах США намерены по их действиям, а не словам, и рассчитывают в первую очередь на то, что те выполнят обещание не мешать выезду из Афганистана остающихся там иностранцев и местных жителей с зарубежными проездными документами.
"Это включает разрешения на рейсы, уже готовые вылететь из Афганистана в согласованные пункты назначения", - сказал он.
Основные посты в новом кабинете талибов достались известным членам движения. Исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен Мохаммад Хасан Ахунд, один из основателей "Талибана", находящийся под санкциями ООН с 2001 года. В 1996-2001 годах Ахунд занимал посты министра иностранных дел и заместителя премьера на территории, подконтрольной движению, был губернатором Кандагара. Двумя его заместителями стали глава политического офиса "Талибана" Мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политофиса Абдул Салам Ханафи. И.о. главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов, и.о. министра обороны стал заместитель лидера "Талибана" Мохаммад Якуб, главой МВД - мулла Сараджуддин Хаккани.
* Террористическая организация, запрещенная в России.