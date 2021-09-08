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Продюсеры рассказали, как прошло воссоединение участников группы ABBA
Продюсеры рассказали, как прошло воссоединение участников группы ABBA - РИА Новости, 08.09.2021
Продюсеры рассказали, как прошло воссоединение участников группы ABBA
Продюсеры Свана Гисла и Людвиг (он же сын участника ABBA Бенни Андерсона) в интервью Mirror рассказали, в каких отношениях находилась легендарная четверка из... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T01:24
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Продюсеры Свана Гисла и Людвиг (он же сын участника ABBA Бенни Андерсона) в интервью Mirror рассказали, в каких отношениях находилась легендарная четверка из Швеции во время работы над новой музыкой. В издании отмечают, что Людвиг и Свана присутствовали в студии звукозаписи, расположенной в Стокгольме, и были свидетелями "новой истории", когда Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Андерсон и Анни-Фрид Лингстад объединились после почти 40-летнего перерыва в карьере. По ее словам, вокалистки были спокойными и сдержанными, когда впервые за такое долгое время встали за микрофоны. "Они делали это для себя, и думали, если им это не понравится — в конце концов, не будут представлять песни публике", — отметила продюсер. Со Сваной Гисла согласился и Людвиг. "Я не видел напряжения между ними. Наоборот, создалось впечатление, будто они только что вышли из дома в 1979 году, а этих 40 лет и не было", — рассказал он, добавив, что легендарная четверка сразу поймала "старую волну" и работала "на позитиве". Свана рассказала, что хотя с момента выхода последних музыкальных работ ABBA и прошло четыре десятилетия, их голоса за это время стали только богаче и еще более убедительными. Релиз нового альбома ABBA под названием "Voyage" состоится 5 ноября. Сейчас поклонники могут послушать две песни из него — "I still have faith in you” и "Don’t shut me down". В честь нового сборника в мае 2022 года участники ABBA планируют устроить большой концерт на новой арене в лондонском Олимпийском парке.
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abba, новости культуры, музыка, стиль жизни, стокгольм (город)
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Продюсеры Свана Гисла и Людвиг (он же сын участника ABBA Бенни Андерсона) в интервью Mirror рассказали
, в каких отношениях находилась легендарная четверка из Швеции во время работы над новой музыкой.
В издании отмечают, что Людвиг и Свана присутствовали в студии звукозаписи, расположенной в Стокгольме, и были свидетелями "новой истории", когда Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Андерсон и Анни-Фрид Лингстад объединились после почти 40-летнего перерыва в карьере.
"Пение Анни-Фриды и Агнеты очаровало всех, кто находился в студии, — вспоминала Гисла. — Они были просто невероятными."
По ее словам, вокалистки были спокойными и сдержанными, когда впервые за такое долгое время встали за микрофоны. "Они делали это для себя, и думали, если им это не понравится — в конце концов, не будут представлять песни публике", — отметила продюсер.
Со Сваной Гисла согласился и Людвиг. "Я не видел напряжения между ними. Наоборот, создалось впечатление, будто они только что вышли из дома в 1979 году, а этих 40 лет и не было", — рассказал он, добавив, что легендарная четверка сразу поймала "старую волну" и работала "на позитиве".
"Предполагалось, что они запишут всего пару песен, — прокомментировал Людвиг. — Но им так понравилась совместная работа, что все само собой завертелось".
Свана рассказала, что хотя с момента выхода последних музыкальных работ ABBA и прошло четыре десятилетия, их голоса за это время стали только богаче и еще более убедительными.
Релиз нового альбома ABBA под названием "Voyage" состоится 5 ноября. Сейчас поклонники могут послушать две песни из него — "I still have faith in you” и "Don’t shut me down".
В честь нового сборника в мае 2022 года участники ABBA планируют устроить большой концерт на новой арене в лондонском Олимпийском парке.