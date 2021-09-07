https://ria.ru/20210907/zakony-1748954159.html

В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса

В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса - РИА Новости, 07.09.2021

В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса

Результаты Хабаровского процесса, который прошел в 1949 году, имели существенное значение для развития национальных законов большинства стран, сообщил... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T05:27

2021-09-07T05:27

2021-09-07T05:27

общество

япония

александр федоров

следственный комитет россии (ск рф)

дальний восток

фонд президентских грантов

россия

форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"

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ХАБАРОВСК, 7 сен – РИА Новости. Результаты Хабаровского процесса, который прошел в 1949 году, имели существенное значение для развития национальных законов большинства стран, сообщил зампредседателя СК РФ Александр Федоров, выступая на Международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы".В понедельник Федоров, выступая на форуме, заявил, что Следственный комитет России владеет основаниями для оценки действий японских преступников, совершивших зверства во время второй мировой войны.Федоров отметил, что сейчас национальные законы многих стран содержат нормы об уголовной ответственности за разработку, производство, накопление, приобретение и сбыт бактериологического и иных видов оружия массового поражения.Он также подчеркнул, что результаты Хабаровского процесса также сыграли большую роль в принятии Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия."Мне кажется, предстоит большая работа, чтобы оценить события того времени с точки зрения подготовки Японии масштабной бактериологической войны против не только Советского Союза, а фактически против всего человечества", - добавил Федоров.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/putin-1748813762.html

https://ria.ru/20210906/nauka-1748831747.html

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дальний восток

россия

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общество, япония, александр федоров, следственный комитет россии (ск рф), дальний восток, фонд президентских грантов, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"