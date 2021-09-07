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В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса - РИА Новости, 07.09.2021
В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
Результаты Хабаровского процесса, который прошел в 1949 году, имели существенное значение для развития национальных законов большинства стран, сообщил... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:27
2021-09-07T05:27
общество
япония
александр федоров
следственный комитет россии (ск рф)
дальний восток
фонд президентских грантов
россия
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
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ХАБАРОВСК, 7 сен – РИА Новости. Результаты Хабаровского процесса, который прошел в 1949 году, имели существенное значение для развития национальных законов большинства стран, сообщил зампредседателя СК РФ Александр Федоров, выступая на Международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы".В понедельник Федоров, выступая на форуме, заявил, что Следственный комитет России владеет основаниями для оценки действий японских преступников, совершивших зверства во время второй мировой войны.Федоров отметил, что сейчас национальные законы многих стран содержат нормы об уголовной ответственности за разработку, производство, накопление, приобретение и сбыт бактериологического и иных видов оружия массового поражения.Он также подчеркнул, что результаты Хабаровского процесса также сыграли большую роль в принятии Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия."Мне кажется, предстоит большая работа, чтобы оценить события того времени с точки зрения подготовки Японии масштабной бактериологической войны против не только Советского Союза, а фактически против всего человечества", - добавил Федоров.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/putin-1748813762.html
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общество, япония, александр федоров, следственный комитет россии (ск рф), дальний восток, фонд президентских грантов, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
05:27 07.09.2021
 
В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса

СК: результаты Хабаровского процесса сыграли важную роль в развитии законов многих стран

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковник Александр Федоров во время научно-практического форума в Хабаровске
Заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковник Александр Федоров во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАБАРОВСК, 7 сен – РИА Новости. Результаты Хабаровского процесса, который прошел в 1949 году, имели существенное значение для развития национальных законов большинства стран, сообщил зампредседателя СК РФ Александр Федоров, выступая на Международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы".
В понедельник Федоров, выступая на форуме, заявил, что Следственный комитет России владеет основаниями для оценки действий японских преступников, совершивших зверства во время второй мировой войны.
"Хотя Хабаровский процесс, как уже было отмечено, не носил международный характер формально, его результаты имели существенное значение для развития национальных законодательств государств мира, а также международного права и продолжают быть значимыми для адекватного ответа современным вызовам. В частности, это касается установления национальными законами уголовной ответственности за преступления, связанные с созданием и использованием бактериалогического оружия", - сказал он.
Федоров отметил, что сейчас национальные законы многих стран содержат нормы об уголовной ответственности за разработку, производство, накопление, приобретение и сбыт бактериологического и иных видов оружия массового поражения.
Он также подчеркнул, что результаты Хабаровского процесса также сыграли большую роль в принятии Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 09:07В мире
Путин выразил отношение к Хабаровскому процессу над японскими военными
"Мне кажется, предстоит большая работа, чтобы оценить события того времени с точки зрения подготовки Японии масштабной бактериологической войны против не только Советского Союза, а фактически против всего человечества", - добавил Федоров.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 11:17
Фальков отметил роль исторической науки при изучении Хабаровского процесса
 
ОбществоЯпонияАлександр ФедоровСледственный комитет России (СК РФ)Дальний ВостокФонд президентских грантовРоссияФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
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