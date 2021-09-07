Круглый стол ЭИСИ о прогнозах относительно выборов в ГД РФ
9 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме".
Участники:
- управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ;
- политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- президент фонда "Российский общественно-политический центр" Алексей ТРУБЕЦКОЙ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
- управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ;
- политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- президент фонда "Российский общественно-политический центр" Алексей ТРУБЕЦКОЙ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Избирательная кампания выходит на финишную прямую. Насколько успешными оказались стратегии партий, их выбор кандидатов и программные предложения? Каковы прогнозы социологов и политологов? Как данные социологических опросов, теперь уже по единому и одномандатным округам, проецируются на расклад мандатов в будущем VIII созыве Государственной Думы РФ?
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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