https://ria.ru/20210907/vybory-1749029814.html

Круглый стол ЭИСИ о прогнозах относительно выборов в ГД РФ

Круглый стол ЭИСИ о прогнозах относительно выборов в ГД РФ - РИА Новости, 07.09.2021

Круглый стол ЭИСИ о прогнозах относительно выборов в ГД РФ

9 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме".

2021-09-07T14:57

2021-09-07T14:57

2021-09-07T14:57

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Задать вопросУчастники:- управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ;- политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- президент фонда "Российский общественно-политический центр" Алексей ТРУБЕЦКОЙ;- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.Избирательная кампания выходит на финишную прямую. Насколько успешными оказались стратегии партий, их выбор кандидатов и программные предложения? Каковы прогнозы социологов и политологов? Как данные социологических опросов, теперь уже по единому и одномандатным округам, проецируются на расклад мандатов в будущем VIII созыве Государственной Думы РФ?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы