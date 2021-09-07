Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/vybory-1749002839.html
В Общественной палате заявили о тиражировании мифов про выборы в России
В Общественной палате заявили о тиражировании мифов про выборы в России - РИА Новости, 07.09.2021
В Общественной палате заявили о тиражировании мифов про выборы в России
Активность инициируемых Западом кампаний по дезинформации о российских выборах возрастает в последние дни: информация вбрасывается иноагентами, а потом... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:58
2021-09-07T12:58
политика
общество
выборы
госдума рф
общественная палата рф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748992976_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_6ec0762a1ded0f50b03d9dc32578ee42.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Активность инициируемых Западом кампаний по дезинформации о российских выборах возрастает в последние дни: информация вбрасывается иноагентами, а потом тиражируется зарубежными СМИ, политиками, а также в соцсетях, заявил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев, предположив, что таким образом готовится почва для непризнания результатов выборов.По его словам, одними из главных мифов являются высказывания, что якобы в России миллионы людей лишены права избираться, что к выборам не допущена оппозиция, что готовится массовая фальсификация голосов, что видеонаблюдение невозможно."И, конечно, эти мифы не создаются сами по себе. Схемы их запуска абсолютно стандартны, первичным источником этой информации являются иностранные агенты и в обычном, и в юридическом понимании этого слова. Затем вброшенная информация активно раскручивается зарубежными СМИ, социальными сетями, властями этих стран", - рассказал Григорьев."По нашим предположениям, они (лица, вбрасывающие мифы – ред.) готовят почву для непризнания российских выборов, ну и, естественно, как это сейчас принято - новые заявления, призывы к новым санкциям против России", - отметил он.Член ОП добавил, что, несмотря на абсурдность и антинаучность приведенных в пример высказываний, их использовали и российские иноагенты и западные страны для влияния на общественное мнение.
https://ria.ru/20210907/gosduma-1748966935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748992976_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_96f8b4a78b4b4fee47b79d19a6b0ffaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, общество, выборы, госдума рф, общественная палата рф, выборы в государственную думу, россия
12:58 07.09.2021
 
В Общественной палате заявили о тиражировании мифов про выборы в России

Член ОП Григорьев: готовится почва для непризнания парламентских выборов в России

© РИА Новости / Антон ДенисовИнформационный плакат о выборах депутатов Государственной Думы РФ
Информационный плакат о выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Активность инициируемых Западом кампаний по дезинформации о российских выборах возрастает в последние дни: информация вбрасывается иноагентами, а потом тиражируется зарубежными СМИ, политиками, а также в соцсетях, заявил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев, предположив, что таким образом готовится почва для непризнания результатов выборов.

"В преддверии выборов мы в нашем координационном совете по общественному контролю за голосованием видим явный рост активности различных кампаний по дезинформации о российских выборах. Внедряются различные мифы и в российское общественное сознание, и в зарубежное. Достаточно активно это делают западные страны, в том числе США", - сказал Григорьев на пресс-конференцию в онлайн-формате, посвященной презентации доклада "Мифы о российских выборах. Как работает российская "пятая колонна".

По его словам, одними из главных мифов являются высказывания, что якобы в России миллионы людей лишены права избираться, что к выборам не допущена оппозиция, что готовится массовая фальсификация голосов, что видеонаблюдение невозможно.
"И, конечно, эти мифы не создаются сами по себе. Схемы их запуска абсолютно стандартны, первичным источником этой информации являются иностранные агенты и в обычном, и в юридическом понимании этого слова. Затем вброшенная информация активно раскручивается зарубежными СМИ, социальными сетями, властями этих стран", - рассказал Григорьев.
Баннер с информацией о выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
09:49
Политологи спрогнозировали высокую явку на выборах в Госдуму
"По нашим предположениям, они (лица, вбрасывающие мифы – ред.) готовят почву для непризнания российских выборов, ну и, естественно, как это сейчас принято - новые заявления, призывы к новым санкциям против России", - отметил он.
Член ОП добавил, что, несмотря на абсурдность и антинаучность приведенных в пример высказываний, их использовали и российские иноагенты и западные страны для влияния на общественное мнение.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
ПолитикаОбществоВыборыГосдума РФОбщественная палата РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:26В Подмосковье проверят данные о связанном скотчем ребенке в детсаду
14:25Матвиенко оценила перспективы признания "Спутника V" в Европе
14:24В СК попросили ограничиться штрафом прикуривших от Вечного огня подростков
14:21Житель Старого Оскола устроил стрельбу на парковке, есть погибший
14:17В США один человек погиб при стрельбе у клуба
14:15Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник 0:03
14:14Комик Мирзализаде обжаловал решение о запрете на пребывание в России
14:11В Кремле рассказали, что для Путина главное в выборах
14:07На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
Лента новостейМолния