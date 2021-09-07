https://ria.ru/20210907/vybory-1749002839.html

В Общественной палате заявили о тиражировании мифов про выборы в России

В Общественной палате заявили о тиражировании мифов про выборы в России - РИА Новости, 07.09.2021

В Общественной палате заявили о тиражировании мифов про выборы в России

Активность инициируемых Западом кампаний по дезинформации о российских выборах возрастает в последние дни: информация вбрасывается иноагентами, а потом... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:58

2021-09-07T12:58

2021-09-07T12:58

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Активность инициируемых Западом кампаний по дезинформации о российских выборах возрастает в последние дни: информация вбрасывается иноагентами, а потом тиражируется зарубежными СМИ, политиками, а также в соцсетях, заявил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев, предположив, что таким образом готовится почва для непризнания результатов выборов.По его словам, одними из главных мифов являются высказывания, что якобы в России миллионы людей лишены права избираться, что к выборам не допущена оппозиция, что готовится массовая фальсификация голосов, что видеонаблюдение невозможно."И, конечно, эти мифы не создаются сами по себе. Схемы их запуска абсолютно стандартны, первичным источником этой информации являются иностранные агенты и в обычном, и в юридическом понимании этого слова. Затем вброшенная информация активно раскручивается зарубежными СМИ, социальными сетями, властями этих стран", - рассказал Григорьев."По нашим предположениям, они (лица, вбрасывающие мифы – ред.) готовят почву для непризнания российских выборов, ну и, естественно, как это сейчас принято - новые заявления, призывы к новым санкциям против России", - отметил он.Член ОП добавил, что, несмотря на абсурдность и антинаучность приведенных в пример высказываний, их использовали и российские иноагенты и западные страны для влияния на общественное мнение.

https://ria.ru/20210907/gosduma-1748966935.html

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политика, общество, выборы, госдума рф, общественная палата рф, выборы в государственную думу, россия