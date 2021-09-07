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В Москве представили доклад о готовящейся дискредитации выборов
В Москве представили доклад о готовящейся дискредитации выборов - РИА Новости, 07.09.2021
В Москве представили доклад о готовящейся дискредитации выборов
В координационном совете Общественной палаты РФ наблюдают рост дезинформации о российских выборах внутри страны и за рубежом: летом 2021 года в западном... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:17
2021-09-07T12:17
политика
вциом
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В координационном совете Общественной палаты РФ наблюдают рост дезинформации о российских выборах внутри страны и за рубежом: летом 2021 года в западном общественном мнении были запущены кампании по дискредитации выборов. Таким образом готовится почва для непризнания их результатов, заявили в координационном совете ОП РФ по общественному контролю за голосованием.Все выводы представлены в докладе председателя координационного совета Максима Григорьева "Мифы о российских выборах. Как работает российская "пятая колонна", презентованном сегодня в столице. В нем он привел примеры заголовков крупных мировых СМИ об организации выборов в РФ, а также заявления политиков и актуальные данные."Внедряются различные мифы в российское и зарубежное общественное сознание. Достаточно активно это делают особенно западные страны, в том числе США", – подчеркнул Григорьев.По его словам, один из мифов состоит в том, что 6 миллионов граждан РФ имеют иностранное гражданство, а значит, могут избираться только в местные органы власти. Но по данным МВД России, таких граждан только около 1,5 миллиона человек. Другой миф – лишатся права быть избранными в ближайшее время из-за статьи об экстремизме сотни тысяч россиян, так это формулируют СМИ. Однако, по официальным данным, такого права по статье были лишены только 12 человек.Также продвигается миф о том, что оппозиция в 2021 году не будет допущена к выборам. По словам Григорьева, наоборот, в этом году снизилось число отказов в регистрации как по партийнымспискам, так и на выборах в одномандатных округах. Он привел пример конкретных кандидатов, которые были зарегистрированы для участия в выборах, притом что в зарубежных СМИ их называют "лишенцами".В крупном зарубежном СМИ был опубликован и миф о невозможности видеонаблюдения. Григорьев заявил, что возможность использовать эту технологию получили все партии и кандидаты. Кроме того, все желающие старше 18 лет получили доступ к круглосуточному наблюдению в общественных штабах.Заместитель председателя научного совета ВЦИОМа Иосиф Дискин в свою очередь добавил, что на днях Парламентская ассамблея Совета Европы решила направить наблюдателей."Это означает, что есть чтонаблюдать. Российское избирательноезаконодательство вполне соответствует общепринятым стандартам, и вопрос только в контроле, чтобы это законодательство не было нарушено", – сказал Дискин.Всероссийские выборы в Государственную Думу, законодательные собрания регионов, а также выборы муниципальных депутатов и губернаторов в некоторых субъектах будут проходитьс 17 по 19 сентября.
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политика, вциом, россия
12:17 07.09.2021
 

В Москве представили доклад о готовящейся дискредитации выборов

© РИА Новости / Антон ДенисовИнформационный плакат о выборах депутатов Государственной Думы РФ
Информационный плакат о выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В координационном совете Общественной палаты РФ наблюдают рост дезинформации о российских выборах внутри страны и за рубежом: летом 2021 года в западном общественном мнении были запущены кампании по дискредитации выборов. Таким образом готовится почва для непризнания их результатов, заявили в координационном совете ОП РФ по общественному контролю за голосованием.
Все выводы представлены в докладе председателя координационного совета Максима Григорьева "Мифы о российских выборах. Как работает российская "пятая колонна", презентованном сегодня в столице. В нем он привел примеры заголовков крупных мировых СМИ об организации выборов в РФ, а также заявления политиков и актуальные данные.
"Внедряются различные мифы в российское и зарубежное общественное сознание. Достаточно активно это делают особенно западные страны, в том числе США", – подчеркнул Григорьев.
По его словам, один из мифов состоит в том, что 6 миллионов граждан РФ имеют иностранное гражданство, а значит, могут избираться только в местные органы власти. Но по данным МВД России, таких граждан только около 1,5 миллиона человек. Другой миф – лишатся права быть избранными в ближайшее время из-за статьи об экстремизме сотни тысяч россиян, так это формулируют СМИ. Однако, по официальным данным, такого права по статье были лишены только 12 человек.
Также продвигается миф о том, что оппозиция в 2021 году не будет допущена к выборам. По словам Григорьева, наоборот, в этом году снизилось число отказов в регистрации как по партийнымспискам, так и на выборах в одномандатных округах. Он привел пример конкретных кандидатов, которые были зарегистрированы для участия в выборах, притом что в зарубежных СМИ их называют "лишенцами".
Баннер с информацией о выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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В крупном зарубежном СМИ был опубликован и миф о невозможности видеонаблюдения. Григорьев заявил, что возможность использовать эту технологию получили все партии и кандидаты. Кроме того, все желающие старше 18 лет получили доступ к круглосуточному наблюдению в общественных штабах.
Заместитель председателя научного совета ВЦИОМа Иосиф Дискин в свою очередь добавил, что на днях Парламентская ассамблея Совета Европы решила направить наблюдателей.
"Это означает, что есть чтонаблюдать. Российское избирательноезаконодательство вполне соответствует общепринятым стандартам, и вопрос только в контроле, чтобы это законодательство не было нарушено", – сказал Дискин.
Всероссийские выборы в Государственную Думу, законодательные собрания регионов, а также выборы муниципальных депутатов и губернаторов в некоторых субъектах будут проходитьс 17 по 19 сентября.
 
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