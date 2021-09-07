https://ria.ru/20210907/vkusvill-1749055655.html

"Вкусвилл" планирует выйти на IPO в ближайшие месяцы, пишут СМИ

"Вкусвилл" планирует выйти на IPO в ближайшие месяцы, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2021

"Вкусвилл" планирует выйти на IPO в ближайшие месяцы, пишут СМИ

Сеть магазинов "Вкусвилл" и "СПБ Биржа" готовятся в ближайшее время выйти на Нью-Йоркскую биржу, они могут быть оценены в 3-5 миллиарда долларов и 2 миллиарда... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:20

2021-09-07T17:20

2021-09-07T17:21

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россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сеть магазинов "Вкусвилл" и "СПБ Биржа" готовятся в ближайшее время выйти на Нью-Йоркскую биржу, они могут быть оценены в 3-5 миллиарда долларов и 2 миллиарда долларов соответственно, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В то же время, как сообщили источники газете, "СПБ Биржа" уже подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). "Ожидается, что она будет оценена в 2 миллиарда долларов", - сообщила газета. В этом случае листинг также будет двойным – в августе "СПБ Биржа" допустила свои акции к торгам на своей площадке."Вкусвилл" и "СПБ Биржа" пополнят список компаний, чьи акции торгуются в США. В их число входят Yandex NV, Headhunter Group PLC и МТС. Кроме того, благодаря выходу на биржу этих двух игроков 2021 год может стать самым богатым на IPO годом за семь лет."Вкусвилл" позиционирует себя как сеть по продаже продуктов для здорового питания. Согласно отчету "Вкусвилла", основатель ритейлера Андрей Кривенко напрямую владеет 1,79% компании, косвенно - 85,19%. Еще 12,16% - у структуры Baring Vostok."СПБ Биржа" является крупнейшей в РФ биржевой площадкой, организующей торги акциями международных компаний.

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экономика, сша, вкусвилл, россия