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В Сахалинской области завели дело после осквернения могил ветеранов
В Сахалинской области завели дело после осквернения могил ветеранов - РИА Новости, 07.09.2021
В Сахалинской области завели дело после осквернения могил ветеранов
Уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений завели в Сахалинской области после осквернения могил ветеранов, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:32
2021-09-07T12:32
происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений завели в Сахалинской области после осквернения могил ветеранов, сообщается на сайте СК России.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУСК России завести дело после сообщений СМИ об осквернении 6 сентября могил на аллее почетных захоронений кладбищенского комплекса. Отмечалось, что неизвестные осквернили 24 надгробия на кладбище в Южно-Сахалинске и раскидали по его территории венки."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, совершившие преступление. Кроме того, в ходе расследования будет дана оценка действиям ответственных за содержание и сохранность захоронений, а также приняты меры профилактического характера.
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сахалинская область
южно-сахалинск
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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:32 07.09.2021
 
В Сахалинской области завели дело после осквернения могил ветеранов

В Сахалинской области завели уголовное дело после осквернения могил ветеранов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений завели в Сахалинской области после осквернения могил ветеранов, сообщается на сайте СК России.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУСК России завести дело после сообщений СМИ об осквернении 6 сентября могил на аллее почетных захоронений кладбищенского комплекса. Отмечалось, что неизвестные осквернили 24 надгробия на кладбище в Южно-Сахалинске и раскидали по его территории венки.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, совершившие преступление. Кроме того, в ходе расследования будет дана оценка действиям ответственных за содержание и сохранность захоронений, а также приняты меры профилактического характера.
 
ПроисшествияСахалинская областьЮжно-СахалинскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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