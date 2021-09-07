https://ria.ru/20210907/veteran-1748996200.html

В Сахалинской области завели дело после осквернения могил ветеранов

В Сахалинской области завели дело после осквернения могил ветеранов - РИА Новости, 07.09.2021

В Сахалинской области завели дело после осквернения могил ветеранов

Уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений завели в Сахалинской области после осквернения могил ветеранов, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:32

2021-09-07T12:32

2021-09-07T12:32

происшествия

сахалинская область

южно-сахалинск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений завели в Сахалинской области после осквернения могил ветеранов, сообщается на сайте СК России.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУСК России завести дело после сообщений СМИ об осквернении 6 сентября могил на аллее почетных захоронений кладбищенского комплекса. Отмечалось, что неизвестные осквернили 24 надгробия на кладбище в Южно-Сахалинске и раскидали по его территории венки."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, совершившие преступление. Кроме того, в ходе расследования будет дана оценка действиям ответственных за содержание и сохранность захоронений, а также приняты меры профилактического характера.

https://ria.ru/20210828/kuzbass-1747630109.html

сахалинская область

южно-сахалинск

россия

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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия