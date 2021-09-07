https://ria.ru/20210907/varma-1749071144.html

Венкатеш Варма: надеемся, что визит Путина в Индию состоится до конца года

Венкатеш Варма: надеемся, что визит Путина в Индию состоится до конца года - РИА Новости, 07.09.2021

Венкатеш Варма: надеемся, что визит Путина в Индию состоится до конца года

Нью Дели и Москва должны активизировать сотрудничество по афганскому урегулированию, считает посол Индии в России Венкатеш Варма. В интервью специальному... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T19:00

2021-09-07T19:00

2021-09-07T19:00

интервью

сша

индия

николай патрушев

москва

нарендра моди

венкатеш варма

россия

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Нью Дели и Москва должны активизировать сотрудничество по афганскому урегулированию, считает посол Индии в России Венкатеш Варма. В интервью специальному корреспонденту РИА Новости Ивану Булатову он рассказал, обсуждают ли страны вопрос признания нового афганского правительства, намерен ли Нью-Дели увеличить поставки российских энергоносителей, и состоится ли в этом году визит в Индию российского президента Владимира Путина.– Как в целом Нью-Дели оценивает сложившуюся ситуацию после смены власти в Афганистане? Планирует ли Индия наращивать антитеррористическое сотрудничество с Россией в связи с ростом угроз из Афганистана?– Ситуация в Афганистане – предмет озабоченности для всего региона. Индия и Россия оказались затронуты развитием событий. И происходящее представляет угрозу для интересов обеих стран – с точки зрения возможной активизации террористических группировок, роста наркотрафика, организованной преступности, потоков беженцев. При этом важно подчеркнуть, что после ухода коалиции значительное число единиц современного оружия сейчас в руках многих вооруженных группировок.На протяжении последних полутора лет международное сообщество предпринимало несколько попыток урегулировать ситуацию: в 2020 году было заключено Дохийское соглашение, состоялись переговоры в формате расширенной ""тройки". Однако результаты всех этих международных усилий были далеки от того, что планировали участники. При этом напомню, что Индия не участвовала в дохийских переговорах и до сих пор не является участником расширенной "тройки" (Россия, США, Китай и Пакистан).Думаю, что хотя бы один из уроков мы уже извлекли: Индии и России было бы лучше работать вместе по афганской повестке.Сейчас, конечно же, в Афганистане совершенно новая ситуация, иностранные войска выведены, "Талибан"* захватил Кабул, при этом в целом в стране сохраняется нестабильность. Поэтому Индия и Россия продолжат обсуждать свое участие в происходящих процессах. В том числе – вопрос признания талибов*.– В этой связи, стоит ли ожидать в ближайшее время обмена визитами по линии спецслужб, других ведомств?– Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Нарендрой Моди, посвященный ситуации в Афганистане, состоялся 24 августа. Тогда лидеры подтвердили, что намерены работать вместе по урегулированию этого вопроса, для чего был сформирован постоянный механизм консультаций.В этой связи секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Нью-Дели 8 сентября, он возглавит высокопоставленную делегацию, в которую входят представители различных министерств. И на завтра запланированы переговоры с его индийским коллегой – советником по национальной безопасности премьер-министра, господином Аджитом Довалом. Господин Патрушев будет также встречаться с руководством страны, в том числе будет принят на высшем уровне – премьер-министром Нарендрой Моди.Мы рассчитываем, что индийско-российские консультации будут очень углубленными и ориентированными на конкретные действия. Что касается Афганистана, то Индия и Россия имеют общий подход, особенно в том, что касается борьбы с терроризмом. В Афганистане события развиваются особенно стремительно. К примеру, сегодня из Кабула приходят сообщения о массовых акциях, и среди лозунгов – протест против внешнего вмешательства в афганские дела, особенно со стороны Пакистана, это то, что пишут в новостях. Но как бы не развивалась ситуация, и Индия, и Россия едины в оценках. И обе страны также заинтересованы в стабильности центральноазиатских государств. И так мы надеемся действовать и впредь. Важно, что это первый зарубежный визит господина Патрушева после недавних событий в Афганистане. Мы надеемся, что он будет успешным.– Есть ли в вас какая-либо информация о других двусторонних визитах между Индией и Россией, в том числе на высшем уровне?– Да. Премьер-министр Моди подтверждает, что будет рад видеть президента Путина с ежегодным визитом – в рамках ежегодного саммита. Даты еще не определены окончательно из-за ситуации с коронавирусом. Но мы надеемся, что этот визит состоится, по крайней мере, до конца года. Мы ожидаем, что визит будет очень успешным. В этой связи уже проходит ряд подготовительных встреч. Мы всегда рады принимать президента Путина в Индии, у нас сложилась традиция ежегодных двусторонних саммитов в развитие привилегированного стратегического партнерства между нашими странами. В прошлом году встреча не состоялась из-за ситуации с COVID-19. Но, повторюсь, мы надеемся, что визит состоится.– Говоря об экономическом партнерстве: несколько дней назад большая и высокопоставленная индийская делегация приняла участие в Восточном экономическом форуме. Насколько, на ваш взгляд, был успешным недавний визит министра нефти и природного газа Индии Шри Хардипа Сингха Пури?– Индия приняла очень активное участие в Восточном экономическом форуме 2021 года во Владивостоке. Наш премьер-министр Нарендра Моди произнес очень важную речь – записанное видеообращение, которое показали во время пленарного заседания с участием президента России Владимира Путина. Премьер-министр подтвердил обязательства Индии по реализации дальневосточной политики, которая включает в себя углубление сотрудничества, в том числе, предоставление кредитной линии в размере 1 миллиарда долларов для индийского бизнеса, чтобы тот участвовал в развитии российского Дальнего Востока.Эта политика также включает в себя создание новых точек взаимодействия и энергомоста из Ямала во Владивосток и далее в Ченнаи. Так что энергетика является очень важной стороной нашего сотрудничества.Министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури представлял страну на ВЭФ. Вместе с ним на форуме была очень сильная бизнес-делегация, в которой были представители всех основных энергетических компаний Индии. Он провел ряд встреч, в том числе с министром энергетики России Николаем Шульгиновым, но также с главами "Роснефти" Сечиным, "Новотэка" Михельсоном, "Газпромнефти" Дюковым и главой "Сибура" Коновым. Мы ожидаем, что, как Индия продолжит инвестировать в Россию, но также и российские компании будут инвестировать в Индию. Обсуждается нескольких важных проектов, переговоры ведутся на различных уровнях. Эти проекты включают в себя "Арктик СПГ 2", проект "Восток" (Восток ойл – ред.) – один из крупнейших проектов, проекты в нефтехимической отрасли. Российская сторона, кроме этого, заинтересована в рынке газа Индии, в СПГ, рынке нефтехимической продукции.Наши министр также посетил судоверфь "Звезда". И мы очень рады тому, что Mazagon Dock Shipbuilders Limited из Мумбаи заключила контракт со "Звездой" о строительстве отдельных компонентов для судов – больших судов, которые будут ходить по Северному морскому пути в Арктике.Коксующийся уголь является еще одной из сфер нашего сотрудничества и, конечно же, алмазы – по этой теме была встреча в онлайн формате между правительством Якутии и главным министром штата Гуджарат. Так что это многообещающая область для сотрудничества.– Вы упомянули газовый и энергетический сектор. Планирует ли Индия увеличивать поставки СПГ из России?– Да. Это определенно одна из областей, которые (стороны – ред.) обсуждают. Мы намерены увеличить долю импорта российских энергоносителей. На данный момент несмотря на большие взаимные инвестиции в энергетический сектор, импорт сжиженных углеводородов из России в Индию составляет лишь один процент. Мы намерены увеличить эту долю.Экономика Индии, как ожидается, будет расти темпами от 8% до 10% ежегодно в течение ближайших нескольких лет. Потребление энергоресурсов вырастет вдвое. Так что для российских компаний открываются большие перспективы для участия в формировании энергобезопасности Индии.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210824/razgovor-1747010919.html

https://ria.ru/20210907/patrushev-1749020853.html

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https://ria.ru/20210905/rosneft-1748771574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, сша, индия, николай патрушев, москва, нарендра моди, венкатеш варма, россия