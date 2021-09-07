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Эксперты решат, как совмещать прививки от гриппа и COVID-19
Эксперты решат, как совмещать прививки от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
Эксперты решат, как совмещать прививки от гриппа и COVID-19
Иммунологическая комиссия на этой неделе примет решение о том, как совмещать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:28
2021-09-07T16:28
2021-09-07T17:23
распространение коронавируса
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грипп
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Иммунологическая комиссия на этой неделе примет решение о том, как совмещать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."На этой неделе пройдет заседание иммунологической комиссии, которая примет решение уже с учетом всех данных. Ранее было решение принято составом специалистов о разделении, сейчас появились новые данные по безопасности, поэтому на этой неделе иммунологическая комиссия должна принять решение о совместимости", - сказал Мурашко журналистам.
https://ria.ru/20210907/infektsiya-1748953052.html
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общество, грипп, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:28 07.09.2021 (обновлено: 17:23 07.09.2021)
Эксперты решат, как совмещать прививки от гриппа и COVID-19
Мурашко: на этой неделе эксперты решат, как совмещать прививки от гриппа и коронавируса