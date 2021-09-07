https://ria.ru/20210907/vaktsinatsiya-1749046061.html

Эксперты решат, как совмещать прививки от гриппа и COVID-19

Эксперты решат, как совмещать прививки от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021

Эксперты решат, как совмещать прививки от гриппа и COVID-19

Иммунологическая комиссия на этой неделе примет решение о том, как совмещать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:28

2021-09-07T16:28

2021-09-07T17:23

распространение коронавируса

общество

грипп

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михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Иммунологическая комиссия на этой неделе примет решение о том, как совмещать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."На этой неделе пройдет заседание иммунологической комиссии, которая примет решение уже с учетом всех данных. Ранее было решение принято составом специалистов о разделении, сейчас появились новые данные по безопасности, поэтому на этой неделе иммунологическая комиссия должна принять решение о совместимости", - сказал Мурашко журналистам.

https://ria.ru/20210907/infektsiya-1748953052.html

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2021

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