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Мэр Ивано-Франковска пообещал премию первой забеременевшей после вакцинации
Мэр Ивано-Франковска пообещал премию первой забеременевшей после вакцинации - РИА Новости, 07.09.2021
Мэр Ивано-Франковска пообещал премию первой забеременевшей после вакцинации
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил выплатить 3,7 тысячи долларов премии первой женщине в городе, которая забеременеет после вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:43
2021-09-07T15:43
в мире
полтава
ивано-франковск
днепр (город)
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил выплатить 3,7 тысячи долларов премии первой женщине в городе, которая забеременеет после вакцинации от COVID-19.Ранее минздрав Украины сообщил, что за вакцинацию от COVID-19 в Киеве можно будет бесплатно получить билеты на матчи ФК "Шахтер". Кроме того, в качестве поощрения в украинской столице за вакцинацию раздавали билеты на концерт ко Дню независимости страны. Подобные акции проводили и в других городах: в Полтаве раздавали билеты в театр, а в Днепре горожанам предоставляли бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.Так мэр хочет развеять мифы о том, что вакцинированные якобы не могут забеременеть."У меня вчера была одна женщина и доказывала, что не может вакцинироваться, поскольку не забеременеет. Первый случай - надо выплатить хорошую премию сто тысяч гривен (3,7 тысячи долларов - ред.)", - сказал Марцинкив во время оперативного совещания, часть которого показали в эфире телеканала "Украина 24".Подчиненные мэра сказали, что пока не знают, как установить, кто первым забеременеет, но обещали заняться этим вопросом.
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в мире, полтава, ивано-франковск, днепр (город), коронавирус covid-19
15:43 07.09.2021
 
Мэр Ивано-Франковска пообещал премию первой забеременевшей после вакцинации

Мэр Ивано-Франковска пообещал премию первой забеременевшей после вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в Ивано-Франковской области Украины
Вакцинация против COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в Ивано-Франковской области Украины - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил выплатить 3,7 тысячи долларов премии первой женщине в городе, которая забеременеет после вакцинации от COVID-19.
Ранее минздрав Украины сообщил, что за вакцинацию от COVID-19 в Киеве можно будет бесплатно получить билеты на матчи ФК "Шахтер". Кроме того, в качестве поощрения в украинской столице за вакцинацию раздавали билеты на концерт ко Дню независимости страны. Подобные акции проводили и в других городах: в Полтаве раздавали билеты в театр, а в Днепре горожанам предоставляли бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.
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Так мэр хочет развеять мифы о том, что вакцинированные якобы не могут забеременеть.
"У меня вчера была одна женщина и доказывала, что не может вакцинироваться, поскольку не забеременеет. Первый случай - надо выплатить хорошую премию сто тысяч гривен (3,7 тысячи долларов - ред.)", - сказал Марцинкив во время оперативного совещания, часть которого показали в эфире телеканала "Украина 24".
Подчиненные мэра сказали, что пока не знают, как установить, кто первым забеременеет, но обещали заняться этим вопросом.
 
В миреПолтаваИвано-ФранковскДнепр (город)Коронавирус COVID-19
 
 
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