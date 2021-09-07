https://ria.ru/20210907/vaktsinatsiya-1749035630.html

В ВТП рассказали, как взаимное признание вакцин упростит жизнь бизнесменам

В ВТП рассказали, как взаимное признание вакцин упростит жизнь бизнесменам - РИА Новости, 07.09.2021

В ВТП рассказали, как взаимное признание вакцин упростит жизнь бизнесменам

Взаимное признание вакцин значительно упростит жизнь предпринимателям из России и Германии, при том что некоторым топ-менеджерам немецких компаний уже пришлось... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:30

2021-09-07T15:30

2021-09-07T15:30

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вакцинация

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взаимное признание вакцин значительно упростит жизнь предпринимателям из России и Германии, при том что некоторым топ-менеджерам немецких компаний уже пришлось пройти двойную вакцинацию разными препаратами, чтобы свободно передвигаться между РФ и ФРГ, рассказал РИА Новости председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.Председатель правления ВТП отметил, что как у немецких, так и у российских бизнесменов постоянно возникают вопросы о правилах передвижения между двумя странами."Потому что в них легко запутаться. Мы консультируем их по этим вопросам, а также проводим соответствующие мероприятия", - добавил Шепп."Взаимное признание вакцин, конечно же, значительно упростит жизнь предпринимателям и топ-менеджерам, которые смогут перемещаться между Россией и Германией без необходимости постоянно предоставлять документы, подтверждающие, что они здоровы", - подытожил он.Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа выразил надежду, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. При этом ни одна российская вакцина против COVID-19 пока не признана европейским лекарственным регулятором. Некоторые страны ЕС отдельно применяли у себя "Спутник V". Эта российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), которое рекомендует применение препаратов для использования в Евросоюзе.Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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