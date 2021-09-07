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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210907/vaktsina-1748982010.html
В Беларусь доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса
В Беларусь доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса - РИА Новости, 07.09.2021
В Беларусь доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса
Самолет с 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса прибыл в Беларусь из Пекина, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу белорусского Минздрава. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:13
2021-09-07T11:13
россия-китай: главное
белоруссия
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Самолет с 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса прибыл в Беларусь из Пекина, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу белорусского Минздрава.Как уточняется, в состав груза вошло 500 тысяч доз, которые китайская сторона предоставила Белоруссии в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 миллион доз в рамках закупки.
https://ria.ru/20210812/prodolzhitelnost-1745479061.html
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белоруссия, китай, коронавирус covid-19
11:13 07.09.2021
 

В Беларусь доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса

© Фото : Министерство здравоохранения Республики БеларусьВакцины от коронавируса, прибывшие в Беларусь из Пекина
Вакцины от коронавируса, прибывшие в Беларусь из Пекина - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Самолет с 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса прибыл в Беларусь из Пекина, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу белорусского Минздрава.
Как уточняется, в состав груза вошло 500 тысяч доз, которые китайская сторона предоставила Белоруссии в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 миллион доз в рамках закупки.
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