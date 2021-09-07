https://ria.ru/20210907/vaktsina-1748982010.html
В Беларусь доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса
В Беларусь доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса - РИА Новости, 07.09.2021
В Беларусь доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса
Самолет с 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса прибыл в Беларусь из Пекина, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу белорусского Минздрава. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:13
2021-09-07T11:13
2021-09-07T11:13
россия-китай: главное
белоруссия
китай
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748980221_0:187:1000:750_1920x0_80_0_0_76619b8cd6df03568136df4a79141827.jpg
МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Самолет с 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса прибыл в Беларусь из Пекина, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу белорусского Минздрава.Как уточняется, в состав груза вошло 500 тысяч доз, которые китайская сторона предоставила Белоруссии в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 миллион доз в рамках закупки.
https://ria.ru/20210812/prodolzhitelnost-1745479061.html
белоруссия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748980221_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_a7bb0f93e91bfd44a2b4ecea97758bd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, китай, коронавирус covid-19