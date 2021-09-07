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В Беларусь доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса

В Беларусь доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса - РИА Новости, 07.09.2021

В Беларусь доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса

Самолет с 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса прибыл в Беларусь из Пекина, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу белорусского Минздрава. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:13

2021-09-07T11:13

2021-09-07T11:13

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МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Самолет с 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса прибыл в Беларусь из Пекина, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу белорусского Минздрава.Как уточняется, в состав груза вошло 500 тысяч доз, которые китайская сторона предоставила Белоруссии в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 миллион доз в рамках закупки.

https://ria.ru/20210812/prodolzhitelnost-1745479061.html

белоруссия

китай

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белоруссия, китай, коронавирус covid-19