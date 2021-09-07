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В ФМБА рассказали об испытаниях на добровольцах вакцины от COVID-19
В ФМБА рассказали об испытаниях на добровольцах вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
В ФМБА рассказали об испытаниях на добровольцах вакцины от COVID-19
Вакцина для профилактики коронавируса, которую разработали специалисты ФМБА, хорошо переносится добровольцами в ходе клинического исследования, заявила в... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:56
2021-09-07T10:56
2021-09-07T13:37
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вакцина для профилактики коронавируса, которую разработали специалисты ФМБА, хорошо переносится добровольцами в ходе клинического исследования, заявила в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.В июле Минздрав России выдал разрешение ФМБА на проведение клинических исследований вакцины.Планируется, что к концу года клиническое исследование разработанной ФМБА вакцины от коронавируса завершится, добавила Крючко.Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко >>
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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:56 07.09.2021 (обновлено: 13:37 07.09.2021)
В ФМБА рассказали об испытаниях на добровольцах вакцины от COVID-19
Эксперт Крючко: добровольцы хорошо переносят разработанную ФМБА вакцину от COVID-19