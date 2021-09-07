https://ria.ru/20210907/vaktsina-1748979114.html

В ФМБА рассказали об испытаниях на добровольцах вакцины от COVID-19

В ФМБА рассказали об испытаниях на добровольцах вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021

В ФМБА рассказали об испытаниях на добровольцах вакцины от COVID-19

Вакцина для профилактики коронавируса, которую разработали специалисты ФМБА, хорошо переносится добровольцами в ходе клинического исследования, заявила в... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:56

2021-09-07T10:56

2021-09-07T13:37

распространение коронавируса

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вакцина для профилактики коронавируса, которую разработали специалисты ФМБА, хорошо переносится добровольцами в ходе клинического исследования, заявила в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.В июле Минздрав России выдал разрешение ФМБА на проведение клинических исследований вакцины.Планируется, что к концу года клиническое исследование разработанной ФМБА вакцины от коронавируса завершится, добавила Крючко.Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко >>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии